Unplug­ged, akus­tisch, redu­ziert… Ambros pur! am 23. Sep­tem­ber 2023 auf der Pan­ora­ma-Büh­ne der OÖ. Gar­ten­zeit in Wolf­s­egg am Hausruck.

Vol­le Häu­ser, der direk­te Draht zum Publi­kum, die Lie­der in einer aufs Wesent­li­che zurück­ge­führ­ten Art und ein Wolf­gang Ambros der sich in die­ser Kon­stel­la­ti­on sicht­lich wohl fühlt. „Es macht Spaß so zu spie­len und wenn man älter wird, will man es eh nicht mehr so laut“, sagt er. Ein klas­si­scher Ambros pur-Sager. So wie der Mensch, der Künst­ler sind die Lie­der und die Show. Unge­schminkt, authen­tisch und mitt­ler­wei­le zeitlos.

Es ist Wolf­gang Ambros hoch anzu­rech­nen, dass er kei­ne Sekun­de ver­sucht das Alt­wer­den zu über­tün­chen. Aus dem Rock’n’Roller, der die Wie­ner Stadt­hal­le mehr­fach bis zum Bers­ten gefüllt hat­te, ist der Sin­ger-Song­wri­ter gewor­den, der sei­nen Lie­dern heu­te einen Rah­men gibt, wie sie nur Klas­si­ker ver­die­nen. Wolf­gang sitzt am Hocker, spricht, spielt, singt. Und es ist ein­fach nur wun­der­bar dabei zuzu­se­hen und ihn zu hören.

Bereits zum sechs­ten Mal ist Ambros nun „pur“ unter­wegs. Begon­nen hat­te er sei­ner­zeit mit sei­nem lang­jäh­ri­gen Freund, dem Key­boar­der Gün­ter Dzi­kow­ski im Duo. Wolf­gang an der Gitar­re, Gün­ter drück­te die Tas­ten. Seit andert­halb Jah­ren ist man nun zu dritt. Roland „Roli“ Vogl ergänzt die Arran­ge­ments mit sei­ner Gitar­re, dem Bass, der Uku­le­le und was er sonst noch so wäh­rend des Pro­gramms auf der Büh­ne zupft, schlägt, streicht.

Foto: Roland Defrancesco