Holzmarkt im Waldcampus Traunkirchen

Holz – der lebende Werkstoff

Einer der schöns­ten Märk­te des Lan­des, ging auch heu­er wie­der am Gelän­de des Wald­cam­pus in Traun­kir­chen über die Büh­ne und lock­te die Besu­cher in Scha­ren an.

Das Hand­werk, das Holz in stim­mungs­vol­len Ambi­en­te prä­sen­tiert. So kann man den bereits zur Tra­di­ti­on gewor­de­nen Holz­markt in Traun­kir­chen nen­nen. Der Park des Wald­cam­pus bie­tet die per­fek­te Büh­ne, um eine beson­de­re Insze­nie­rung des Hand­werks rund um das The­ma Holz dar­zu­stel­len. Aus­stel­ler aus nah und fern, sehen sich nicht als Ver­käu­fer, son­dern als Dar­stel­ler und Prä­sen­ta­to­ren des edlen Werk­stof­fes Holz. Kei­ne Mas­sen­wa­re, son­dern geleb­tes Handwerk.

Kunst­wer­ke aus Holz ver­ei­nen die Schön­heit der Natur mit hand­werk­li­chem Geschick. Die war­me Tex­tur des Hol­zes ver­leiht Skulp­tu­ren, Möbeln und Schnit­ze­rei­en eine zeit­lo­se Ele­ganz. Künst­ler nut­zen die Viel­sei­tig­keit die­ses Mate­ri­als, um beein­dru­cken­de Wer­ke zu schaf­fen, die Geschich­ten erzäh­len und Emo­tio­nen wecken. Von fili­gra­nen Holz­schnit­ze­rei­en bis zu impo­san­ten Holz­skulp­tu­ren reprä­sen­tie­ren die­se Kunst­wer­ke die krea­ti­ve Ver­bin­dung zwi­schen Mensch und Natur.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer