Jungunternehmerpreis für Dominik Maier aus Vorchdorf in der Kategorie „Raketenstarter“

Jungunternehmerpreis für Raketenstarter, Regionenrocker und Visionenreiter

Jun­ge Wirt­schaft OÖ zeich­net neun Preis­trä­ger in drei Kate­go­rien aus — 2. Platz für Mai­er Dach e.U. – Domi­nik Mai­er in der Kate­go­rie „Rake­ten­star­ter“ aus Vorchdorf

Jun­ge Selb­stän­di­ge spie­len eine ent­schei­den­de Rol­le in der Wirt­schaft, indem sie durch ihre Krea­ti­vi­tät, Inno­va­ti­ons­kraft und unter­neh­me­ri­sche Initia­ti­ve die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung vor­an­trei­ben. Damit sind sie maß­geb­lich ver­ant­wort­lich für den not­wen­di­gen Struk­tur­wan­del, den tech­ni­schen Fort­schritt und die Schaf­fung von Arbeits­plät­zen. Die Jun­ge Wirt­schaft in Ober­ös­ter­reich hat sich genau aus die­sem Grund zum Ziel gesetzt, erfolg­rei­che Unter­neh­men als Vor­bil­der für Selb­stän­dig­keit und Leis­tung zu präsentieren.

Sebas­ti­an Nuss­bau­mer, Bezirks­vor­sit­zen­der der Jun­gen Wirt­schaft Gmun­den betont: „Mit dem Jung­un­ter­neh­mer­preis zeich­nen wir bewusst auf­stre­ben­de und jun­ge Unter­neh­men aus, weil sie einen wich­ti­gen Bei­trag für die hei­mi­sche Wirt­schaft leis­ten. Der Spi­rit die­ser Leis­tungs­trä­ger soll gezeigt wer­den und wie­der­um ande­re Jung­un­ter­neh­me­rin­nen und ‑unter­neh­mer moti­vie­ren und anstecken.“

Ins­ge­samt gab es die­ses Jahr 166 Ein­rei­chun­gen aus ver­schie­de­nen Bran­chen. Aus­ge­zeich­net wur­den pro Kate­go­rie jeweils drei Preis­trä­ger. Ins­ge­samt dür­fen sich somit neun Jung­un­ter­neh­mer in den Kate­go­rien „Rake­ten­star­ter“, „Regio­nen­ro­cker“ und „Visio­nen­rei­ter“ über die Aus­zeich­nung und ein Preis­geld freuen.

Die Prei­se in der Kate­go­rie „Rake­ten­star­ter“ gehen an neue Grün­der, die mit ihrem Vor­ha­ben über­ra­schen, inspi­rie­ren und den Weg in die Zukunft wei­sen. Den 2. Platz in der Kate­go­rie „Rake­ten­star­ter“ wur­de an Mai­er Dach e.U., Domi­nik Mai­er aus Vorch­dorf verliehen.

Domi­nik Mai­er, ein erfah­re­ner Dach­de­cker­meis­ter und Speng­ler­meis­ter, ent­wi­ckel­te den Wunsch nach einer eige­nen Fir­ma bereits wäh­rend sei­ner Lehr­zeit. Mit der Grün­dung des Unter­neh­mens Mai­er Dach e.U. im Jahr 2021 konn­te er die­se Ambi­ti­on in die Rea­li­tät umset­zen. Sein Unter­neh­men ermög­licht es ihm, sei­ne Lei­den­schaft noch inten­si­ver als Beruf zu leben.

Grund­la­ge für Domi­nik Mai­ers täg­li­che Moti­va­ti­on, ist stets das Bes­te in sei­ner Arbeit zu gewähr­leis­ten, unab­hän­gig davon, ob es sich um Pro­jek­te wie klei­ne Gar­ten­häu­ser oder gro­ße Gewer­be­im­mo­bi­li­en han­delt. Qua­li­tät hat in sei­nem Unter­neh­men obers­te Prio­ri­tät. Dank moder­ner Denk­wei­se und außer­or­dent­li­cher Moti­va­ti­on konn­te das Unter­neh­men in kür­zes­ter Zeit von einem Ein-Mann-Betrieb zu einem erfolg­rei­chen klei­nen Unter­neh­men heranwachsen.

Domi­nik Mai­er betont: “Mein Ziel ist es, durch die von uns ins Leben geru­fe­ne Mai­er Dach Lehr­lings­schmie­de die bes­ten Lehr­lin­ge des Lan­des aus­zu­bil­den. Jun­ge Leu­te müs­sen wis­sen, wie toll unser Job ist. In der heu­ti­gen Zeit birgt das Hand­werk ein enor­mes Poten­zi­al, und es ist wich­tig, dass vie­le Jugend­li­che und ihre Eltern auf die­se Mög­lich­kei­ten auf­merk­sam gemacht wer­den. Ich lebe und lie­be die­sen Beruf! Für mich sind Pro­ble­me da, um gelöst zu wer­den. Spe­zi­el­le und außer­ge­wöhn­li­che Bau­ten sind mir ein per­sön­li­ches Anlie­gen. Wo ande­re zurück­tre­ten kom­me ich zwei Schrit­te nach vorne.“

„Wir gra­tu­lie­ren dem Team von Mai­er Dach e.U. zum 2.Platz in der Kate­go­rie „Rake­ten­star­ter“ beim Jung­un­ter­neh­mer­preis 2023 sehr herz­lich. Es freut uns, dass sol­che inno­va­ti­ve, auf­stre­ben­de Jung­un­ter­neh­mer aus dem Bezirk Gmun­den kom­men!“, unter­streicht WKO Bezirks­stel­len­ob­mann Robert Ober­frank die Auszeichnung.

Bildrechte/Copyright: © cityfoto