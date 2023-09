Kiterin bei Sturz verletzt

Am Sonn­tag wur­de die Was­ser­ret­tung nach Rind­bach alar­miert. Eine Kite­schü­le­rin stürz­te mit ihrem Brett so unglück­lich, dass sie sich am Brust­korb ver­letz­te. Die Was­ser­ret­tung barg die Kite­rin und bracht sie sicher an Land, wo sie an das Rote Kreuz für den Trans­port ins Kran­ken­haus über­ge­ben wurde.

Schon ges­tern wur­de die Eben­seer Was­ser­ret­tung zu einer Boots­ber­gung alar­miert, bei der das hava­rier­te Boot bei Ein­tref­fen der Ein­satz­mann­schaft jedoch nicht mehr anzu­tref­fen war, da es von einem ande­ren, zufäl­lig vor­bei­ge­kom­me­nen Boot abge­schleppt wur­de, berich­tet die Was­ser­ret­tung Ebensee.