Kletterer von Polizeihubschrauber gerettet

Zwei Klet­te­rer muss­ten Mon­tag­abend von den Ein­satz­kräf­ten geret­tet wer­den. Die bei­den hat­ten sich am Gosau­kamm verstiegen.

Ein Klet­ter­paar aus Deutsch­land fuhr am Vor­mit­tag des 04. Sep­tem­ber 2023 mit der Gosau­kamm­bahn auf die Zwie­sel­alm und wan­der­te von dort zum Ein­stieg der Klet­ter­tour “Alter Weg” auf der West­sei­te des Gosau­kamm. Gegen 12:00 Uhr stie­gen die bei­den Urlau­ber in die Mehr­seil­län­gen­tour ein.

Der 36-jäh­ri­ge Mann stieg alle sechs Seil­län­gen vor und sicher­te sei­ne 37-jäh­ri­ge Freun­din nach. Gegen 16:00 Uhr kamen die bei­den am Aus­stieg der Klet­ter­rou­te an. Von dort geht es laut Tou­ren­be­schrei­bung in zehn Minu­ten über Schrofen­ge­län­de und Klet­ter­stel­len bis maxi­mal Schwie­rig­keit 2 zum Gip­fel des Gro­ßen Don­ner­ko­gel. Die Berg­sport­ler hat­ten jedoch Pro­ble­me den rich­ti­gen Weg zu fin­den und trau­ten sich auf­grund der Aus­ge­setzt­heit unge­si­chert nicht mehr weiter.

Nach­dem sie über zwei Stun­den lang eine Mög­lich­keit zum Abstieg gesucht hat­ten, alar­mier­ten sie auf­grund ihrer hilf­lo­sen Lage kurz vor 19:00 Uhr den Euro­not­ruf 112. Zur Ret­tung der Klet­te­rer vom Gip­fel­grat wur­de der Poli­zei­hub­schrau­ber aus Linz ange­for­dert. Die Crew der Flug­po­li­zei konn­te das Pär­chen kurz vor Ein­bruch der Dun­kel­heit am varia­blen Tau auf­neh­men und ins Tal nach Gosau flie­gen, so die Polizei.