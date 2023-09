Lea Söser aus Gmunden holt sich Staatsmeistertitel im Einrad-Downhill

Die Ein­rad­fah­re­rin Lea Söser (13) von der Sport­uni­on Gmun­den Sek­ti­on MUH­FIT aus Gmun­den hol­te sich bei den öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaf­ten bei den Wexl Trails in St. Coro­na am Wech­sel nicht nur den Sieg bei den Youngs­ters (U15), son­dern fixier­te im inter­na­tio­na­len Teil­neh­mer­feld mit der zweit­bes­ten Lauf­zeit der Damen als bes­te Öster­rei­che­rin auch in der Eli­te-Klas­se den Staats­meis­ter­ti­tel im Einrad-Downhill.

Die Bad Goi­se­rin Nico­le Krenn wur­de hin­ter der Stey­re­rin Eve­lyn Rohn Drit­te. Anna Söser (11) aus Gmun­den hol­te sich bei den Youngs­ters die Bron­ze-Medail­le. Bei den Her­ren sicher­te sich Johan­nes Baum­kirch­ner aus Galls­pach den Staatsmeistertitel.