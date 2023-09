Mit Sep­tem­ber haben 26 neue Lehr­lin­ge ihre Aus­bil­dung bei der Miba begon­nen. Sie wer­den in den Lehr­be­ru­fen Prozesstechniker/in, Mechatroniker/in und Oberflächentechniker/in ausgebildet.

Zudem besu­chen vier Lehr­lin­ge aus umlie­gen­den Betrie­ben die Grund­aus­bil­dung der Miba. Der ers­te Lehr­ling in der Miba war übri­gens Unter­neh­mens­grün­der Franz Mit­ter­bau­er: er hat 1927 nach sei­ner Leh­re die Schlos­se­rei sei­nes Lehr­her­ren in Laa­kir­chen über­nom­men und so den Grund­stein für die Miba gelegt. (Foto: Miba)