Leichter Anstieg bei Arbeitslose im Bezirk Gmunden — nach wie vor mehr offene Stellen als arbeitssuchende Personen

Die Arbeits­lo­sen­zah­len im Bezirk Gmun­den sind leicht gestie­gen, aber unver­än­dert zum sel­ben Zeit­punkt des Vor­jah­res. Im Bezirk Gmun­den gibt es nach wie vor mehr offe­ne Stel­len als arbeits­su­chen­de Per­so­nen, der Stel­len­markt ist unver­än­dert auf kon­stant hohem Niveau, mit leicht fal­len­der Tendenz.

Der Arbeits­markt im Bezirk Gmun­den weist mit einer Arbeits­lo­sen­quo­te von 3,0 % einen Wert auf, der gegen­über dem Vor­jahr zum sel­ben Zeit­punkt unver­än­dert ist und gegen­über dem Vor­mo­nat um 0,2 % gestie­gen ist. Die­se Stei­ge­rung der Arbeits­lo­sig­keit, die für den Bezirk Gmun­den sehr mode­rat aus­ge­fal­len ist, ent­spricht dem öster­reich­wei­ten und OÖ-wei­ten Trend.

Wie bereits in den Vor­mo­na­ten sind mehr Män­ner als Frau­en arbeits­los gemel­det. Ende August 2023 waren 1.405 Per­so­nen (690 Frau­en und 715 Män­ner) im Bezirk Gmun­den vor­ge­merkt. 443 Per­so­nen absol­vie­ren der­zeit eine arbeits­markt­po­li­tisch sinn­vol­le Qua­li­fi­zie­rung. Die größ­te Grup­pe der arbeits­su­chen­den Per­so­nen stel­len Men­schen mit Pflicht­schul­aus­bil­dung: 525 Personen

Stel­len­markt:

Der Stel­len­markt ist nach wie vor auf hohem Niveau aber gegen­über dem Vor­mo­nat leicht rück­läu­fig. 26.936 offe­ne Stel­len in Ober­ös­ter­reich und 1.839 (jeweils sofort ver­füg­ba­re) offe­ne Stel­len im Bezirk Gmun­den bedeu­ten, dass es nach wie vor mehr offe­ne Stel­len gibt als arbeits­su­chen­de Per­so­nen. Für Unter­neh­men bedeu­tet dies unver­än­dert, dass die Her­aus­for­de­rung pas­sen­des Per­so­nal zu fin­den, sehr anspruchs­voll ist.



Lehr­stel­len­markt:

Es gibt im Bezirk Gmun­den per 31. August 2023 ein Ange­bot von 307 (offe­nen) Lehr­stel­len, dar­un­ter sind 213 Lehr­stel­len, die sofort zu beset­zen sind.

Dem ste­hen 25 lehr­stel­len­su­chen­de Per­so­nen, die sofort ver­füg­bar sind, gegenüber.