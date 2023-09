Lenker am Fahrrad lockerte sich — bei Sturz schwer verletzt

Schwe­re Ver­let­zun­gen hat sich ein Rad­fah­rer am Sams­tag bei einem Sturz auf der B152 am Atter­see zuge­zo­gen, nach­dem sich der Len­ker am Fahr­rad gelo­ckert hatte.

Der 19-jäh­ri­ge Nie­der­ös­ter­rei­cher, der Teil­neh­mer an einer Rad­ver­an­stal­tung war, fuhr am 16. Sep­tem­ber 2023 gegen 16:30 Uhr mit sei­nem Zeit­fahr­rad auf der B152 See­lei­ten Stra­ße aus Rich­tung Wei­ßen­bach am Atter­see kom­mend in Fahrt­rich­tung Unter­ach am Attersee.

Len­ker gelo­ckert und gegen Tafel geprallt

Kurz vor einer Eng­stel­le locker­te sich der Len­ker am Fahr­rad, wodurch der Teil­neh­mer ver­riss, gegen die dor­ti­ge Zusatz­ta­fel “Eng­stel­le” stieß und vom Fahr­rad stürz­te. Der Len­ker wur­de schwer ver­letzt und nach Erst­ver­sor­gung durch Ret­tung und Renn­arzt ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Das Fahr­rad wur­de total beschä­digt, so die Polizei.