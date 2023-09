Letzte Generation protestierte in Gmunden

Sams­tag­vor­mit­tag kleb­ten sich Men­schen der Kli­ma­pro­test­grup­pe „Letz­te Genera­ti­on“ erst­mals in Gmun­den auf die Stra­ße. Der Ver­such, damit auf die dro­hen­de Kli­ma­ka­ta­stro­phe auf­merk­sam zu machen, benö­tig­te eine hal­be Stunde.

Um 10:30 stell­ten sich 5 Men­schen in oran­gen Warn­wes­ten auf den Zebra­strei­fen nahe der Bezirks­haupt­man­schaft an der Espla­na­de und stör­ten den Aus­flugs­ver­kehr. „Hört auf den Kli­ma­rat“ und „Was, wenn die Regie­rung kei­nen Plan hat?“ war auf den Ban­nern zu lesen. Von Dau­men nach oben und „Dan­ke, dass ihr das macht.“ bis hin zu „Seid ihr völ­lig bescheu­ert?“ war von Auto­fah­rern und Pas­san­tIn­nen die gesam­te Band­brei­te an Reak­tio­nen zu vernehmen.

Schnell war die Poli­zei vor Ort, wel­che den Ver­kehr umlei­te­te und die Stel­le absi­cher­te. Gegen 11:00 began­nen die Pro­tes­tie­ren­den, sich selbst zu lösen und gaben die Stra­ße nach gut 30 Minu­ten wie­der frei.

„Wie bei allen Pro­tes­ten haben wir kurz vor Pro­test­be­ginn die Ein­satz­kräf­te über den genau­en Ort infor­miert. Eine Per­son war nicht ange­klebt, somit wur­de sicher­ge­stellt, dass Ret­tung, Feu­er­wehr oder Öffis jeder­zeit pas­sie­ren konn­ten. Unter ande­rem wur­de so auch ein Auto­bus durch­ge­las­sen.“ – stellt eine Teil­neh­me­rin klar.

„All­täg­lich wird uns gezeigt, dass Macht­er­halt und das Gewin­nen von Wäh­ler­stim­men wich­ti­ger sind, als die ein­fachs­ten Kli­ma­schutz­maß­nah­men umzu­set­zen. Die­ses Ver­feh­len wer­den mei­ne Kin­der in volls­tem Aus­maß zu spü­ren bekom­men.“ – äußert sich eine jun­ge Mut­ter, die sich mit einer Hand­voll Leu­ten soli­da­risch hin­ter den Pro­test gestellt hat.

Auch wenn die Pro­test­form wenig Sym­pa­thie her­vor­ruft, machen glo­ba­le Rekord­hit­ze, schmel­zen­de Glet­scher und immer häu­fi­ger wer­den­de Über­schwem­mun­gen die Sor­ge hin­ter der Kli­ma­kri­se nach­voll­zieh­bar. Ob die­se Art von „zivi­lem Unge­hor­sam“ dabei hilft, Kli­ma­schutz­maß­nah­men und die Umset­zung eines seit knapp drei Jah­ren aus­ste­hen­den Kli­ma­schutz­ge­set­zes zu beschleu­ni­gen, wird wohl erst die Zukunft zeigen.

Im Zuge der Pro­test­ak­ti­on wur­de auch auf einen öffent­li­chen Vor­trags- und Dis­kus­si­ons­abend in Gmun­den mit Ver­tre­te­rIn­nen der Letz­ten Genera­ti­on in den kom­men­den Wochen ver­wie­sen. Sobald fixiert, wer­den Ort und Datum unter fol­gen­dem Link bekannt gege­ben: letztegeneration.at/gmunden