MALARINA „Serben sterben langsam” im ALFA Steyrermühl

KABARETT MIT MALARINA „Serben sterben langsam”

Mitt­woch, 11. Okto­ber 2023, 19:30 Uhr, Kul­tur­zen­trum ALFA Steyrermühl

Wie inte­grie­ren wir uns, die Ser­ben, eine Nati­on deren Image seit Kai­ser­mord und Sre­bre­ni­ca schwer in Mit­lei­den­schaft gezo­gen wur­de, in einem Land wie Öster­reich, des­sen Geschichts­leh­rer von eben­die­sem Kai­ser­mord mit nicht nach­las­sen­der Erschüt­te­rung berich­ten? Mala­ri­na lädt zu einer Geschichts­stun­de von Sara­je­wo nach Ibi­za und ver­ar­bei­tet in „Ser­ben ster­ben lang­sam“ den schmerz­haf­ten Ver­lust HC Straches.

Der Weg der ser­bi­schen Gast­ar­bei­ter führ­te über Inte­gra­ti­on Clas­sic hin zu Assi­mi­la­ti­on 1.0 aus Angst vor Hai­der. Aus Lie­be zu HC Stra­che kam das Upgrade auf Assi­mi­la­ti­on 2.0 – Edi­ti­on inklu­si­ve Xeno­pho­bie und Isla­mo­pho­bie exten­ded Version.

Doch wie soll es für uns Ser­ben ohne HC Stra­che weitergehen?

Kar­ten­vor­ver­kauf in der Kul­tur­ab­tei­lung der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen, Tel.: (07613) 8644 DW 311–313, sowie bei Ö‑Ticket.