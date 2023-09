Mann stürzte von Ladefläche — schwer verletzt

Beim Sturz von einer Lade­flä­che hat sich ein LKW-Fah­rer am Don­ners­tag in Vöck­la­bruck schwe­re Ver­let­zun­gen zugezogen.

Am 14. Sep­tem­ber 2023 gegen 13:45 Uhr woll­te ein 58-jäh­ri­ger LKW-Fah­rer aus dem Bezirk Brau­nau am Inn auf einem Fir­men­are­al die Bela­dung sei­nes Anhän­gers mit einem Gurt absi­chern. Dabei stieg er mit dem lin­ken Fuß neben die Lade­flä­che ins Lee­re und stürz­te aus einer Höhe von etwa zwei Metern rück­lings hin­un­ter und schlug am Boden auf. Dadurch ver­letz­te er sich schwer und wur­de mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 6 ins Uni­kli­ni­kum Salz­burg — Lan­des­kran­ken­haus geflo­gen, so die Polizei.