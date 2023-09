Neue Ausstellung von Angelika Toma

Van Gogh, Banksy and AI in the House

KI, die Künst­li­che Intel­li­genz, die zur­zeit in den Medi­en kon­tro­vers dis­ku­tiert wird, benut­zen Künst­lern, um sich vom KI gene­rier­ten Bild für die eige­ne Kunst zu inspirieren.

Ange­li­ka Toma:

“Ich such­te nach einer Kunst KI und fand unter hotpot.ai eine Platt­form, die nach einem von mir vor­ge­ge­be­nen Text ein Bild gene­riert. Ich benutz­te ver­schie­de­ne Sti­le wie Monet, Cézan­ne, Dali, Picas­so, van Gogh, Archi­tek­tur, Öl- und Aqua­rell­tech­nik. Man­che Figu­ren in den Bil­dern sahen künst­lich, pup­pen­ar­tig aus und waren teil­wei­se etwas ent­stellt, mit meh­re­ren Bei­nen, Hän­den oder Finger.

Trotz­dem erfass­te mich eine gewis­se Begeis­te­rung, weil ich in mei­nen Bil­dern ger­ne Geschich­ten erzäh­le. Dar­auf­hin mal­te ich fünf Öl und Mixed Media Bil­der, die in der Aus­stel­lung zu sehen sind. Mei­ner Mei­nung nach ist es ein schnel­les Tool, ein Hilfs­mit­tel, wie ein digi­ta­ler Pin­sel, der die Idee des Künst­lers umsetzt. Das Copy­right liegt m.E. beim Künst­ler, weil es sein Text und sei­ne male­ri­sche Aus­ar­bei­tung ist, die KI setzt nur nach Vor­ga­ben des Künst­lers sei­ne Idee um. That’s it!”

Ich lade Sie ein, sich mit dem The­ma in der Aus­stel­lung aus­ein­an­der zu set­zen. Bei die­ser Gele­gen­heit kön­nen Sie Ihr eige­nes Bild mit der KI erschaffen.

atelier22, Tan­nach­weg 8, 4813 Altmünster

Dau­er und Öff­nungs­zei­ten: 07. — 22.10.2023, Sa und So 11 — 17 Uhr

Eröff­nung am Sams­tag, 07.10.2023, 19 Uhr

Bericht und Foto: Ange­li­ka Toma