Notlandung eines Ultraleichtflugzeuges

In Auch­rach am Hon­gar muss­te am Mon­tag ein Ultra­leicht­flug­zeug not­lan­den, nach­dem plötz­lich der Motor ver­sag­te. Bei­de Flug­zeug­insas­sen blie­ben unverletzt.

Ein 65-jäh­ri­ger Pilot aus dem Bezirk Vöck­la­bruck star­te­te am 11. Sep­tem­ber 2023 um 16:41 Uhr mit einem Ultra­leicht­flug­zeug vom Flug­ha­fen Salz­burg, um Flug­auf­nah­men zu machen. Dazu war ein 31-jäh­ri­ger Foto­graf, eben­falls aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, mit an Bord.

Plötz­li­ches Motorversagen

Nach etwa einer Stun­de Flug­zeit starb aus unbe­kann­ten Grün­den über der Gemein­de Schörf­ling der Motor ab. Der Pilot konn­te den Flie­ger im Bereich der Ort­schaft Jet­zing, neben der A1 West­au­to­bahn, in einer Wie­se not­lan­den. Bei­de Flug­zeug­insas­sen blie­ben unver­letzt, so die Polizei.