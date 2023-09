Oktoberfest Eben — Das Fest der Superlative

Es ist wie­der so weit, das Okto­ber­fest in Eben/Nachdemsee fin­det von 22. Bis 24. Sep­tem­ber statt. Heu­er wird die­ses groß­ar­ti­ge Fest von der Land­ju­gend Alt­müns­ter aus­ge­tra­gen und star­tet am Frei­tag mit der tra­di­tio­nel­len Weißwurst-Party.

Sämt­li­che Fest­ta­ge wer­den von hoch­ka­rä­ti­gen Musik­grup­pen aus Nah und Fern musi­ka­lisch und schwung­voll begleitet.

Die Mit­glie­der Land­ju­gend Alt­müns­ter arbei­ten bereits mit Hoch­druck an den Vor­be­rei­tun­gen, um ein „Fest der Super­la­ti­ve“ zu gestal­ten. Beson­ders freu­en sie sich auf vie­le gut­ge­laun­te Besu­cher, die für bes­te Stim­mung beitragen.

Heimbringdienst

Auch für eine siche­re Heim­fahrt ist gesorgt — ein Heim­bring­dienst um 4 Euro ver­kehrt auf 2 Routen:

Rou­te 1: Abfahrt um 24:00 Uhr, 01:45 Uhr und um 03:00 Uhr

Altm. Bahn­hof – Altm. Katha­ri­nen­hof – Gmun­den Franz-Josef-Platz – Gmun­den SEP – Pins­dorf Orts­platz – Kuf­haus – Reindl­mühl Orts­platz – Neu­kir­chen Ortsplatz

Rou­te 2: Abfahrt um 01:00 Uhr und 04:00 Uhr

Traun­kir­chen Rai­ka – Traun­kir­chen Orts­platz – Eben­see Landungsplatz

Programm

Frei­tag, 22. Sep­tem­ber 2023:

ab 18:30 Uhr Weiß­wurst-Par­ty – mit Blech4Musi

ab 22:00 Uhr regu­lä­rer Bier­zelt­be­trieb – mit Keep Cool

Sams­tag, 23. Sep­tem­ber 2023:

ab 19:30 Uhr regu­lä­rer Bier­zelt­be­trieb ab 21:30 Uhr Torpedos

Sonn­tag, 24. Sep­tem­ber 2023:

ab 09:30 Uhr Früh­shop­pen mit Trak­tor­aus­stel­lung & Kinderprogramm

ab 10 Uhr tre­ten die Edl­seer auf

Eintritt:

Tickets für die Weiß­wurst-Par­ty kön­nen mit dem QR-Code oder unten­ste­hen­den Link erwor­ben werden.

Frei­tag ab 22 Uhr 9.- Euro

Sams­tag 9.- Euro

Sonn­tag wird um frei­wil­li­ge Spen­den ersucht

Ticket­shop für die Weisswurst-Party:

https://shop-oktoberfest-eben.at/landjugend/oktoberfest-2023/

Bericht Wil­fried Fischer / Gra­fi­ken LJ Altmünster