Radfahrer nach Streit von Autofahrer zu Sturz gebracht

In Eben­see kam es am Sonn­tag zu einem Wort­ge­fecht zwi­schen einem Rad­fah­rer und einem Autolenker.

Ein 66-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Salz­burg-Umge­bung bog am 3. Sep­tem­ber 2023 um 16:05 Uhr in Eben­see mit einem wei­te­ren Rad­fah­rer von der alten Isch­ler­stra­ße auf die B145 in Fahrt­rich­tung Bad Ischl ab bzw. über­quer­te in wei­te­rer Fol­ge die B145, um auf den Rad­weg zu gelangen.

Laut Poli­zei muss­te ein hin­ter ihnen fah­ren­der PKW-Len­ker, ein 50-jäh­ri­ger Deut­scher, durch die Abbie­ge­ma­nö­ver der Rad­fah­rer stark abbrem­sen und betä­tig­te die Hupe.

Der Rad­fah­rer soll den PKW-Len­ker dar­auf­hin beschimpft haben. Da sich der 50-Jäh­ri­ge dies nicht gefal­len las­sen woll­te bzw. den Rad­fah­rer zur Rede stel­len woll­te, bog er in den Hal­te­stel­len­be­reich und stieg aus dem PKW.

Da der Rad­fah­rer kei­ne Anstal­ten mach­te, anzu­hal­ten, habe der 50-Jäh­ri­ge den 66-Jäh­ri­gen an der Schul­ter gefasst, wodurch die­ser zu Sturz kam und Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des erlitt.

Der Ver­letz­te wur­de nach der Erst­ver­sor­gung durch das ÖRK ins Salz­kam­mer­gut­kli­ni­kum Ischl gebracht, berich­tet die Polizei.