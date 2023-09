Rennradfahrer beim überholen übersehen

Beim Über­ho­len hat ein Auto­fah­rer am Mon­tag einen Renn­rad­fah­rer über­se­hen. Die­ser kam zu Sturz und blieb ver­letzt lie­gen. Der 56-Jäh­ri­ge wur­de mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflogen.

Ein 61-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, lenk­te am 11. Sep­tem­ber 2023, gegen 13:10 Uhr sei­nen PKW auf der B152 See­lei­ten Stra­ße aus See­feld am Atter­see kom­mend in Rich­tung Weyregg am Attersee.

Rad­fah­rer beim Über­ho­len übersehen

Im Orts­ge­biet von Stein­bach am Atter­see über­hol­te er in einer leich­ten Links­kur­ve den vor ihm fah­ren­den PKW und über­sah aber dabei den ent­ge­gen­kom­men­den 56-jäh­ri­gen deut­schen Renn­rad­fah­rer. Der Renn­rad­fah­rer stieß mit sei­ner lin­ken Schul­ter gegen den Spie­gel des Autos, stürz­te vom Renn­rad und blieb am dane­ben ver­lau­fen­den Rad- und Geh­weg liegen.

Mit Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflogen

Der Mann wur­den bei dem Zusam­men­stoß unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung durch die Sani­tä­ter der Ret­tung Unter­ach mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Uni­kli­ni­kum Salz­burg — Lan­des­kran­ken­haus zur wei­te­ren Unter­su­chung ver­bracht. Am Renn­rad sowie am PKW ent­stand Sach­scha­den, so die Polizei.