Rettungseinsatz im Seewandklettersteig

Im obe­ren Bereich des See­wand­klet­ter­stei­ges in Hall­statt zog sich eine jun­ge Frau am Sams­tag eine Bein­ver­let­zung zu. Ihre Begleiter*innen alar­mier­ten dar­auf­hin die Einsatzkräfte.

Am 9. Sep­tem­ber 2023 ging um 19:54 Uhr ein Not­ruf beim Berg­ret­tungs­dienst Hall­statt ein. Drei Per­so­nen in der See­wand kamen im obe­ren Drit­tel des sehr schwie­ri­gen Klet­ter­steigs nicht mehr wei­ter. Eine weib­li­che Per­son hat­te sich am Bein ver­letzt und klag­te über star­ke Schmer­zen. Der zur wei­te­ren Unter­stüt­zung geru­fe­ne Poli­zei­hub­schrau­ber Libel­le Salz­burg flog einen Such­flug und konn­te die 3 Per­so­nen, die ein Licht­zei­chen gaben, orten. Eine Hub­schrau­ber­ber­gung aus der Wand war aber zu die­sem Zeit­punkt nicht mehr mög­lich. Die Crew konn­te aber noch um 20:30 fünf Per­so­nen vom Berg­ret­tungs­dienst Hall­statt hin­auf zur Gjai­dalm shut­teln ehe sie den Rück­flug zum Stütz­punkt Salz­burg antre­ten musste.

Vier Berg­ret­ter und eine Berg­ret­te­rin aus Hall­statt mach­ten sich mit Stirn­lam­pe und Klet­ter­aus­rüs­tung auf den Weg, um so schnell als mög­lich in der Dun­kel­heit zu den Ver­letz­ten zu kommen.

Da sich auf­grund der Umstän­de eine grö­ße­re Ret­tungs­ak­ti­on ankün­dig­te, wur­de auch der Berg­ret­tungs­dienst Ober­traun nach­alar­miert und wei­te­re 15 Berg­ret­te­rin­nen und Berg­ret­ter mach­ten sich mit der Krip­pen­stein­seil­bahn und anschlie­ßend zu Fuß auf den Weg zur Unfallstelle.

Um 21:35 Uhr erreich­te der Vor­aus­trupp der Berg­ret­tung Hall­statt den Wand­aus­stieg und stieg zu den ver­letz­ten Klet­te­rern ab. Kurz dar­auf tra­fen sie dort ein und fan­den eine unver­letz­te Frau, sowie einen unver­letz­ten Mann vor. Eine wei­te­re Frau war am Bein ver­letzt und konn­te nicht mehr selbst­stän­dig auf­stei­gen. Dar­auf­hin beglei­te­ten zwei Berg­ret­ter die bei­den unver­letz­ten Per­so­nen nach oben und eine Berg­ret­te­rin blieb bei der Ver­letz­ten zurück.

In der Zwi­schen­zeit (22:44 Uhr) tra­fen alle Ret­tungs­kräf­te (20 Per­so­nen) mit Mate­ri­al am Wand­aus­stieg ein und bau­ten einen Abseil­stand auf. Kurz dar­auf wur­de mit dem Absei­len zur Ver­letz­ten begon­nen, bei der man wenig spä­ter ein­traf. Die Frau wur­de am Bein geschient, in eine Vaku­um­ma­trat­ze und in eine sta­bi­le Tra­ge ein­ge­packt und anschlie­ßend in einem auf­wen­di­gen Auf­seil­pro­zess mit­tels Mann­schafts­fla­schen­zug nach oben gezogen.

End­lich, um 00:40 Uhr war die ver­letz­te Frau aus der Fels­wand gebor­gen. Nun stand aber ein nicht weni­ger anstren­gen­der Trans­port durch fins­te­re Nacht und unweg­sa­mes Gelän­de bevor, bei dem sich die 20 Berg­ret­te­rin­nen und Berg­ret­tern abwech­sel­ten. Um 03:33 Uhr erreich­te die Ret­tungs­mann­schaft end­lich die Gjaidalm.

In der Zwi­schen­zeit hat­te man den Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 14 aus Nie­deröb­larn geru­fen, der um 04:02 Uhr in der Gjai­dalm ein­traf. Die ver­letz­te Frau wur­de in den Hub­schrau­ber umge­la­gert und anschlie­ßend ins nächst­ge­le­ge­ne Kran­ken­haus geflo­gen. Die Ret­tungs­kräf­te konn­ten nun den Heim­weg antre­ten und waren alle wie­der wohl­be­hal­ten um 05: 30 Uhr im Tal zurück.