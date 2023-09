Riesen Zulauf zum Herbstfest des Vereines „Hände die helfen“

Einen rie­sen Zulauf ver­zeich­ne­te das Herbst­fest des Ver­ei­nes “Hän­de die hel­fen“ am Sams­tag 16.9.2023 im Klos­ter­gar­ten und im Gebäu­de des Kapu­zi­ner­klos­ters Gmun­den. Aus allen Him­mels­rich­tun­gen und nah und fern ström­ten die Gäs­te bei herr­li­chem Spät­som­mer­wet­ter her­bei und genos­sen ein paar gemüt­li­che Stun­den im herr­li­chen Ambi­en­te des Klostergartens.

Das Team um Obmann Ste­fan Sei­fert, der seit kur­zer Zeit von Hans Jörg Edtha­ler die­ses Amt über­nom­men hat, hat wie­der gan­ze Abeit geleis­tet und ein Fest­ge­län­de im Aus­sen,- und Innen­be­reich für die­se Ver­an­stal­tung geschaf­fen. Die Besu­cher wur­den mit köst­li­chen Spei­sen und Geträn­ken ver­sorgt, ein Rie­sen Kuchen­buf­fet füll­te auch die letz­te „Lücke“ im Magen und ab 16:30 Uhr wur­de die Wein­ver­kos­tung mit Wei­nen der Wein­gü­ter Prei­er (NÖ), Legen­stein (Stmk) und Gober (Bgl) eröffnet.

Vie­le Ehren­gäs­te wie Gmun­dens Bgm. Mag. Ste­fan Krapf, sein Vize Wolf­gang Schlair, vie­le Ver­tre­ter der Par­tei­en und der Gemein­de und natür­lich eine gro­ße Zahl an Mit­glie­der, Freun­de und Gön­ner des Ver­ei­nes waren gekom­men und zeig­ten so die gro­ße Wert­schöp­fung die­ser Ein­rich­tung. Wie immer kommt der Rein­erlös den unver­schul­det in Not­la­ge gera­te­nen Fami­li­en und Per­so­nen in Gmun­den zugute.

Falls auch Sie die­sem Team bei­tre­ten möch­te mel­den Sie sich ein­fach unter Mail: info@haendediehelfen.at oder unter www.haendediehelfen.at über unse­re Home­page. Wenn sie die­sen Ver­ein unter­stüt­zen wol­len, kön­nen sie als unter­stüt­zen­des oder ordent­li­ches Ver­eins­mit­glied beitreten.Es besteht auch die Mög­lich­keit der Unter­stüt­zung des Ver­ei­nes durch den Kauf unse­rer Pro­duk­te bei einem Stand oder durch Spen­den auf das Ver­eins­kon­to: IBAN: AT 51 4300 0392 0798 0000.

Bericht und Bil­der: Peter Som­mer Fotopress