Schwanthaler Galerie — Glänzt Gold, oder doch Silber?

Muni­ti­on, Sil­ber, Löf­fel oder Instru­men­te – Eröff­nung der Ver­nis­sa­ge mit Kunst­wer­ken von Mat­thi­as Kret­schmer in der Schwan­tha­ler Gale­rie in Gmunden.

Ele­gan­tes Design in der Schwan­tha­ler Gale­rie ver­eint sich mit Assem­bla­gen und Sil­ber­bil­dern zu einer per­fek­ten Sym­bio­se. „Mit die­sen Assem­bla­gen ist es im gewis­sen Sinn eine Art Neu­start. Es ist nicht alles Gold was glänzt, oder doch Sil­ber?“ sin­niert nach­denk­lich der aus­stel­len­de Künstler.

Mat­thi­as Kret­schmer ist der Initia­tor vom „Kunst­spa­zie­rer“ und Kunst­ka­len­der, Mit­be­grün­der vom Gmund­ner Kunst­ver­ein, des­sen Obmann er ist. Sein Name prägt mitt­ler­wei­le die Kunst­sze­ne in Gmunden.

Sei­ne Wer­ke ver­ei­nen unter ande­rem Prak­ti­sches, wie das Besteck mit Instru­men­ten wie Trom­pe­te und Gei­ge zu Kunst­wer­ken, die ver­su­chen den „schö­nen Schein“ zu wahren.

Das Werk, das auch der ein­mo­na­ti­gen Werk­schau in der Schwan­tha­ler Gale­rie den Namen gibt, ist ein Sam­mel­werk aus Meta­phern. Die Land­mas­sen sind zur Gän­ze bedeckt mit Patro­nen­hül­sen, die Ozea­ne aus­ge­trock­net und mit tie­fen Ris­sen über­zo­gen. Die Far­be Gold lässt dar­über hin­weg­täu­schen, die Welt steht in vol­lem Glanz und vol­ler Schön­heit. Und vie­les ergänzt mit LED Licht, wel­ches einen beson­de­ren Schein den Wer­ken verleiht.

So fan­den sich am Frei­tag­abend zahl­rei­che Gäs­te in der Schwan­tha­ler Gale­rie in der Thea­ter­gas­se ein, um im Rah­men der Aus­stel­lungs­er­öff­nung gemein­sam Kunst zu genie­ßen. Als beson­de­rer Gast stell­te sich Frau Mag. Inge­borg Rauss ein, um den fei­er­li­chen Rah­men mit einer Lau­da­tio zu begleiten.

„Durch die gekonn­te Tech­nik der Anord­nung ent­ste­hen kreis­för­mi­ge Mus­ter, die an Man­da­las erin­nern. Es han­delt sich um ein kon­zen­trisch auf­ge­bau­tes geo­me­tri­sches Bild, das eine magi­sche oder auch reli­giö­se Bedeu­tung haben kann.“ erklärt Inge­borg Rauss in Ihrer Lau­da­tio, nach der Fra­ge, was sie an die­sen Kunst­wer­ken so fasziniert.

Die Aus­stel­lung ist zu den Öff­nungs­zei­ten der Schwan­tha­ler Gale­rie, in den Son­nen­hof-Arka­den (Thea­ter­gas­se 4), bis 1. Okto­ber zu besich­ti­gen, wobei man noch das eine oder ande­re Desi­gner­stück erwer­ben kann.