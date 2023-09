Trauer um Gemeinderätin Andrea Amon

NEOS Ober­ös­ter­reich trau­ern um Gemein­de­rä­tin Andrea Amon, die ges­tern im 63. Lebens­jahr plötz­lich und uner­war­tet ver­stor­ben ist.

Stadt­rat Phil­ipp Wiatsch­ka rich­tet heu­te ein letz­tes Dan­ke­schön an Amon: „Wir wer­den dich schreck­lich ver­mis­sen lie­be Andrea, aber nie­mals ver­ges­sen. Mit dir geht nicht nur eine lieb­ge­won­ne­ne Freun­din, son­dern auch ein ein­zig­ar­ti­ger und stets hilfs­be­rei­ter Mensch von uns. Als Kol­le­gin, als Kame­ra­din, aber am meis­ten als Freun­din. Mach´s gut. Leb wohl! Mein auf­rich­ti­ges Bei­leid der gan­zen Fami­lie und viel Kraft in die­ser schwe­ren Zeit!“