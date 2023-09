Unternehmer-Netzwerk der Wirtschaftskammer in Wolfsegg

WKO gab Wirtschafts-Update zum Abschluss der Gartenzeit

Einen Rekord­be­such ver­zeich­ne­te die Wirt­schafts­kam­mer Vöck­la­bruck bei ihrem Wirt­schafts­emp­fang zum Ende der OÖ Gar­ten­zeit in Wolf­s­egg. Mehr als 210 Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer waren gekom­men. Schon um 16 Uhr nutz­ten rund 130 Wirt­schafts­trei­ben­de die Chan­ce, von Man­fred Gar­ten­zeit-Geschäfts­füh­rer Ettin­ger und Bür­ger­meis­te­rin Bar­ba­ra Schwarz durch die Gar­ten­schau geführt zu werden.

„Gera­de in so unsi­che­ren Zei­ten freu­en wir uns sehr, dass so vie­le Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer die Chan­ce nut­zen, sich aus­zu­tau­schen und zu infor­mie­ren. Für uns als Wirt­schafts­kam­mer sind sol­che Akti­vi­tä­ten wich­tig, um zu signa­li­sie­ren: Wir sind für Sie da, wenn uns die Betrie­be brau­chen“, sagt WKO-Bezirks­ob­mann Ste­phan Preis­hu­ber. Der Vize­prä­si­dent der Wirt­schafts­kam­mer OÖ, Cle­mens Mali­na-Alt­zin­ger, bezeich­ne­te den Bezirk Vöck­la­bruck als „Kern­stück der OÖ Wirt­schaft. Dass schwie­ri­ge Mona­te auf die Betrie­be zukom­men wer­den, das zeich­ne sich nun schon stark ab, mein­te Mali­na-Alt­zin­ger. Umso wich­ti­ger sei in die­sen her­aus­for­dern­den Zei­ten die Wirt­schafts­kam­mer in den Bezirksstellen.

Bezirks­gärt­ner­meis­ter gab – wie soll­te es auf der Gar­ten­zeit-Büh­ne anders sein – einen kur­zen Über­blick über die Gärt­ne­rei­en als Wirt­schafts­fak­tor in den Regi­on und Tipps für den kom­men­den Gar­ten­herbst. Als Vor­zei­ge­be­trieb der Regi­on wur­de die Fir­ma Tor­tec als Wolf­s­egg auf der Büh­ne prä­sen­tiert, Geschäfts­füh­rer Mar­tin Biehl und Lehr­lings-Chef Wil­helm Zuser zeich­ne­ten den ein­drucks­vol­len Wer­de­gang des Unter­neh­mens, unter­malt mir zwei per­fek­ten Image-Videos.

„Wir haben nach wie vor 404 mehr offe­ne Stel­len als Arbeits­lo­se, um mehr als 300 Lehr­lin­ge zu wenig im Bezirk – dazu kom­men eini­ge Her­aus­for­de­run­gen der Kon­junk­tur und der Lohn­ver­hand­lun­gen auf die Betrie­be zu. Die nächs­ten Wochen wer­den alles ande­re als ein­fach für die Wirt­schaft“, berich­te­te WKO-Bezirks­stel­len­lei­ter Josef Ren­ner. „Wir wer­den mit dem Team der Bezirks­stel­le Vöck­la­bruck die Unter­neh­me­rin­nen und Unternehmer