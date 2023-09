Vorbereitungen für AMS-Gmunden Lehrlingsmesse auf Hochtouren

AMS Gmunden Lehrlingsmesse 2023 – Deine Zukunft beginnt hier!

GMUN­DEN. Die AMS-Gmun­den Lehr­lings­mes­se naht und die Vor­be­rei­tun­gen dazu lau­fen bereits auf Hochtouren.

„Wir freu­en uns auch heu­er wie­der auf unse­re Lehr­lings­mes­se. Zum ins­ge­samt 11. Mal fin­det die­se in gewohn­ter Art und Wei­se im AMS Gmun­den statt“ so Leo­pold Trem­mel, Geschäfts­stel­len­lei­ter des AMS Gmunden.

Über 40 Betrie­be aus dem Bezirk Gmun­den prä­sen­tie­ren am Diens­tag, 17. Okto­ber, von 17 bis 19 Uhr und am Mitt­woch, 18. Okto­ber, von 8 bis 14 Uhr ihre Aus­bil­dungs- und Lehr­stel­len­an­ge­bo­te. Es besteht die ein­zig­ar­ti­ge Chan­ce mit Fir­men und Pro­fis über eine Kar­rie­re, den Berufs­ein­stieg mit Leh­re und die damit ver­bun­de­nen Ange­bo­te und Mög­lich­kei­ten zu sprechen.

„Auch heu­er wer­den wir, wie in den letz­ten Jah­ren auch, beim Abend­ter­min am Diens­tag Eltern und Jugend­li­chen die Mög­lich­keit geben, direkt mit den Fir­men in Kon­takt zu tre­ten und sich über diver­se Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten in den ver­schie­de­nen Berufs­zwei­gen zu infor­mie­ren. Der Ter­min am Mitt­woch ist wie­der für Schul­klas­sen reser­viert. “ berich­tet Leo­pold Trem­mel weiter.

Eine Ver­än­de­rung zum Vor­jahr wird sich bei den Betrie­ben zei­gen, wel­che heu­er erst­mals bei der Lehr­lings­mes­se ver­tre­ten sind. „Ein inter­es­san­ter Bran­chen­mix aus der Regi­on mit Fir­men wie bei­spiels­wei­se Ernst Ried­ler Fahr­zeug­bau, PRO-SPORT (Inter­sport Kal­ten­brun­ner), Sali­nen Aus­tria sowie die gesam­te Stern Grup­pe bie­tet den über 1000 Schü­le­rin­nen und Schü­lern ein brei­tes Port­fo­lio. Außer­dem ist auch die Ver­ei­ni­gung der Traun­see­wir­te wie­der als Koope­ra­ti­ons­part­ner bei der Lehr­lings­mes­se ver­tre­ten, wor­über wir uns sehr freu­en.“ so Leo­pold Trem­mel abschließend.

Infos zur Mes­se und wei­te­re inter­es­san­te Infos sind auch im Inter­net unter www.lehrlingsmesse.at zu finden.