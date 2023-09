Wasser, die Quelle des Lebens

So der Titel der neu­es­ten Aus­stel­lung im atelier22 im Tan­nach­weg in Alt­müns­ter – die Künst­le­rin Ange­li­ka Toma setzt sich mit dem The­ma Was­ser kri­tisch und nach­denk­lich auseinander.

„Ein wich­ti­ges The­ma für uns alle, vor allem für die kom­men­den Genera­tio­nen beschäf­tigt uns heu­te, das Was­ser als Quel­le des Lebens, deren Man­gel glo­bal und die Fol­gen davon unter ande­rem die Migra­ti­on.“ so die Künst­le­rin in ihrer Eröffnungsrede.

Was­ser, die Quel­le des Lebens, umgibt uns in viel­fäl­ti­ger Form und ist die Grund­la­ge allen Daseins. Es durch­zieht die Erde in Bächen und Flüs­sen, ver­sorgt uns in Form von Seen und Ozea­nen und reg­net vom Him­mel her­ab, um die Natur zu erqui­cken. Ohne Was­ser wäre kein Leben mög­lich, denn es ist der Ursprung allen Lebens auf unse­rem Planeten.

Die Viel­falt des Lebens spie­gelt sich in den Gewäs­sern wider, in denen unzäh­li­ge Arten von Pflan­zen und Tie­ren exis­tie­ren. Was­ser ist ein Nähr­stoff, ein Trans­port­mit­tel und ein Lebens­raum zugleich. Es spen­det uns nicht nur Trink­was­ser, son­dern beein­flusst auch das Kli­ma, die Land­schaft und die Kul­tur vie­ler Völker.

Doch Was­ser ist zugleich auch eine kost­ba­re Res­sour­ce, die geschützt wer­den muss. Ver­schmut­zung und Ver­schwen­dung bedro­hen die Qua­li­tät und Ver­füg­bar­keit von Was­ser welt­weit. Daher ist es unse­re Ver­ant­wor­tung, sorg­sam mit die­sem Lebens­eli­xier umzu­ge­hen und nach­hal­tig zu han­deln, um die Quel­le des Lebens für kom­men­de Genera­tio­nen zu bewahren.

Aqua Vitae

Eine kri­ti­sche und nach­denk­li­che Aus­ein­an­der­set­zung mit dem The­ma Kli­ma­wan­del, Was­ser­knapp­heit — wie schon Ende Juni im Schloss Orth gezeigt und die Fol­gen davon, die Migration.

Tau­sen­de Men­schen ver­las­sen ihre Hei­mat und ihre Fami­li­en unter Lebens­ge­fahr, um ein Leben unter mensch­li­che­ren Bedin­gun­gen in Wür­de zu füh­ren. Dazu gehört auch das Trink­was­ser. Für uns in Euro­pa ist es selbst­ver­ständ­lich, genü­gend Was­ser zu haben. Schätz­ten wir es denn auch?

Tun wir alles, damit vie­le Men­schen auf die­ser Erde einen Was­ser­zu­gang haben?

Das Was­ser aus den Ozea­nen und Flüs­sen wird den kom­men­den Genera­tio­nen nichts nüt­zen, wenn 12,2 Mil­lio­nen Ton­nen Plas­tik jedes Jahr ins Was­ser lan­den. 97% des Was­sers befin­det sich im Meer und 70 % des Sauer­stoffs wird von den Mee­res­pflan­zen pro­du­ziert. 450 Jah­re brau­chen Plas­tik­fla­schen, um sich im Meer zu zersetzen.

Die wirt­schaft­li­chen Inter­es­sen der Staa­ten ste­hen über den Schutz der Natur und der Men­schen. Ehr­lich gesagt, ich ver­ste­he die jun­gen Men­schen, die Angst um ihre Zukunft haben und des­halb auf die Stra­ße gehen oder zu extre­men Maß­nah­men grei­fen, weil die Men­schen nicht zuhö­ren und alles beim Alten bleibt.

Ange­li­ka Toma: „Ich lade Sie ein, sich mit dem The­ma in der Aus­stel­lung auseinanderzusetzen.“

Dau­er und Öffnungszeiten

9.- 22.09.2023, Fr 17 — 19 Uhr, Sa und So 11 — 17 Uhr

Gale­rie: www.atelier22.net

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer