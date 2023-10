1.Pétanque Vereinsmeisterschaft im Kurpark

Die Freu­de am Spiel mit den Kugeln stand im Vor­der­grund der 1. Ver­eins­meis­ter­schaft von „Pétan­que im Kurpark“.

22 Spieler*innen stell­ten sich der Her­aus­for­de­rung, ihre Kugeln mög­lichst nahe an die Ziel­ku­gel, dem Cochon­net zu legen. Die Zusam­men­stel­lung der Equi­pe Mix­te Dou­blet­ten wur­den durch Los ermit­telt. Auch wenn der Spaß an dem kom­ple­xen Spiel im Vor­der­grund stand, so wur­de doch mit viel sport­li­chem Ehr­geiz an die Sache herangegangen.

Am bes­ten gelang dies der For­ma­ti­on Inge­borg Stamm und Hel­mut Schott, die alle ihre Spie­le gewin­nen konn­ten und somit den Titel Vereinsmeister*in 2023 vor Moni­ka Thi­er und Wolf­gang Schnürch gewan­nen. In einem span­nen­den Spiel um Rang 3 konn­te sich die Equi­pe Chris­ti­ne Sox­ber­ger und Bru­no Die­sen­rei­ter gegen Mar­ga­re­te Heissl und Josef Sox­ber­ger mit denk­bar knap­pem Vor­sprung behaupten.

Anläss­lich der Sie­ger­eh­rung im Kon­gress- und Thea­ter­haus erhielt Adi Kar­re das „Gol­de­ne Cochon­net“ für sei­ne punkt­ge­nau­en und treff­si­che­ren Würfe.