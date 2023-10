19.Kunst- und Möbelgala der HTBLA Hallstatt

Am Beginn des neu­en Schul­jah­res stand die Kunst- und Möbel­ga­la – heu­er bereits zum 19. Mal – ganz pro­mi­nent am Pro­gramm der HTB­LA Hall­statt. Pro­mi­nent vor allem des­halb, da die­se die Fei­er­lich­kei­ten zum 150-Jahr-Jubi­lä­um der Schu­le ein­läu­te­te. Somit wur­den am ver­gan­ge­nen Sams­tag, den 30.9.2023, nicht nur die bes­ten Arbei­ten der Absolvent:innen des Vor­jah­res mit der Bron­ze­skulp­tur „Felix“ aus­ge­zeich­net, son­dern auch der Geschich­te der Schu­le in viel­fäl­ti­gen Retro­spek­ti­ven wür­de­voll Rech­nung getragen.

Nach einer sehr gelun­ge­nen musi­ka­li­schen Eröff­nung durch die Werks­mu­sik­ka­pel­le der Schu­le, bestehend aus Schüler:innen des Aus­bil­dungs­zweigs für Instru­men­ten­bau unter der Lei­tung von Mar­ga­re­te Haa­se- Jablon­ski, hieß Herr Direk­tor Mag. Dr. Chris­toph Prei­mes­ber­ger alle Anwe­sen­den herz­lich will­kom­men und kre­ierte bereits in sei­ner Eröff­nungs­re­de ein umfas­sen­des Bild der Schu­le in ihrem his­to­ri­schen Kontext.

Dar­über hin­aus stell­te er ein lau­fen­des Pro­jekt der Schu­le vor, wel­ches sich mit der beson­de­ren Aura des Ortes beschäf­tigt. Es han­delt sich dabei um den soge­nann­ten „Hall­statt-Spi­rit-Cha­ser“ in Form eines aus Holz gefer­tig­ten Hash­tags. Alle Anwe­sen­den wur­den dazu ein­ge­la­den, sich eines die­ser Objek­te, gestal­tet und gefer­tigt durch das gelun­ge­ne Zusam­men­wir­ken ver­schie­de­ner Abtei­lun­gen der Schu­le, mit­zu­neh­men und Teil die­ses Pro­jek­tes zu wer­den (nähe­re Infor­ma­tio­nen dazu fin­den Sie auf der Schul-Homepage).

Sehr gekonnt führ­ten hier­auf The­re­sa Holz­leit­ner, Eli­sa Ket­ter und Flo­ri­an Voll­mann, wel­che der­zeit den fünf­ten Jahr­gang der HTL besu­chen, als Moderator:innen durch den Abend. In neun Kate­go­rien, die größ­ten­teils die Aus­bil­dungs­zwei­ge der Schu­le reprä­sen­tie­ren, wur­den von den ins­ge­samt 123 Abschluss­ar­bei­ten 33 für die Ver­lei­hung des „Felix“ nomi­niert, wel­che den Gäs­ten durch ein­ge­spiel­te Videobei­trä­ge vor­ge­stellt wur­den. Für die­se recht auf­wän­di­ge media­le Gestal­tung zeich­ne­te, wie jedes Jahr, DI (FH) Wink­ler Felix verantwortlich.

Eine schul­frem­de Jury, bestehend aus Ver­tre­tern der ent­spre­chen­den Bran­chen, hat­te im Vor­feld die jewei­li­gen Gewinner:innen ermit­telt. Die Ver­kün­dung der Preisträger:innen mit der dazu­ge­hö­ri­gen Jury­be­grün­dung wur­de von Ehren­gäs­ten aus den Berei­chen Bil­dung, Wirt­schaft und Poli­tik vor­ge­nom­men, wel­che vom Dar­ge­bo­te­nen sicht­lich beein­druckt sehr aner­ken­nen­de Wor­te für die gezeig­ten Leis­tun­gen der Schüler:innen fan­den und in ihren Anspra­chen die hohe Qua­li­tät der Aus­bil­dung an der HTB­LA Hall­statt betonten.

Einen beson­de­ren Pro­gramm­punkt bil­de­te die im Mit­tel­teil des Gala­abends ver­or­te­te Wür­di­gung des 150- jäh­ri­gen Bestehens der Schu­le. Neben einer sehr gelun­ge­nen media­len Auf­be­rei­tung der Ent­ste­hungs­zeit, fan­den dar­in Zita­te von Absolvent:innen über ihre Zeit an der HTB­LA Hall­statt ihren Platz. Als Fest­red­ne­rin­nen spra­chen Frau Mag. Bet­ti­na Löger, eine mitt­ler­wei­le im Bereich Design sehr erfolg­rei­che Absol­ven­tin der Schu­le, sowie Frau Eli­sa­beth Schwee­ger, künst­le­ri­sche Lei­te­rin der Kul­tur­haupt­stadt 2024. Bei­de fan­den in unter­schied­li­cher Wei­se sehr tref­fen­de Wor­te für die hohe indi­vi­du­el­le wie auch gesell­schaft­li­che Bedeu­tung der Aus­bil­dung und För­de­rung durch die Schu­le in Hall­statt in den Berei­chen Bil­dung, Krea­ti­vi­tät und Nachhaltigkeit.

In ent­spann­ter Atmo­sphä­re genos­sen alle Gäs­te die­sen fest­li­chen Abend sicht­lich und bestaun­ten im Anschluss an die Preis­ver­lei­hung die vor Ort aus­ge­stell­ten Arbei­ten der Absolvent:innen.

Kate­go­rie bes­tes Instrument

Micha­el Eder, Wes­tern­gi­tar­re mit Cutaway

Kate­go­rie bes­te Bildhauerarbeit

Johan­nes Hin­ter­stei­nin­ger, mit sei­ner Abschluss­ar­beit „Hum­ble­stone“

Kate­go­rie bes­tes Möbel­stück Fach­schu­le Tischlereitechnik

Judith Stro­bl, Pho­no­mö­bel in Nuss und Esche

Kate­go­rie bes­tes Möbel­stück HTL Innen­raum­ge­stal­tung und Holztechnologien

Chris Obern­dor­fer, LOW­BOARD „The Bee”

Kate­go­rie bes­te Abschluss­ar­beit Drechslerei

Armin Etsch­mann, „Die Moi­ré Lampe“

Kate­go­rie bes­tes Meis­ter­stück Tischler

Adri­an Graml, Sitzmöbel

Kate­go­rie bes­tes Diplomprojekt

Leon Schwei­ger und Ben Zehet­ner, Pro­jekt „Ulti­mum“

Kate­go­rie bes­tes Diplom­pro­jekt Restauriertechnik

Anna Feicht­in­ger, Lau­ra Kirch­schla­ger und Ele­na Bau­er; Adap­tie­rungs­pla­nung eines his­to­ri­schen Bau­ern­hofs in eine Senioren-WG

Kate­go­rie bes­te Idee

Flo­ri­an Hett­eg­ger, Phil­ipp Stad­ler, Lukas Gewess­ler, Pro­jekt Modolum

Ein beson­de­rer Dank gilt Herrn Dipl. Päd. Hel­mut Pam­mer für die gewohnt gute Orga­ni­sa­ti­on die­ser Ver­an­stal­tung. [SB]