AK-Kinderbetreuungsatlas: Im Bezirk Vöcklabruck bieten nur vier von 52 Gemeinden eine vollzeittaugliche Betreuung an

Das Bil­dungs- und Betreu­ungs­an­ge­bot in Krab­bel­stu­ben, Kin­der­gär­ten und Hor­ten hat sich für berufs­tä­ti­ge Eltern gegen­über dem Vor­jahr in Ober­ös­ter­reich kaum ver­bes­sert – vor allem im länd­li­chen Raum. Der neu erschie­ne­ne AK-Kin­der­be­treu­ungs­at­las zeigt im Bezirk Vöck­la­bruck kaum Ver­bes­se­run­gen: wei­ter­hin bie­ten nur vier Gemein­den voll­zeit­taug­li­che Kin­der­be­treu­ungs- und ‑bil­dungs­plät­ze an. Erfreu­lich: Len­zing und Schwa­nen­stadt sind neu in die Top-Kate­go­rie 1A auf­ge­stie­gen, wobei Schwa­nen­stadt sogar den Sprung von B auf 1A schaff­te. Hin­ge­gen muss­ten Fran­ken­markt, Regau und Tief­gra­ben ihren 1A-Sta­tus abgeben.

Mit dem Kin­der­be­treu­ungs­at­las bie­tet die Arbei­ter­kam­mer Ober­ös­ter­reich einen umfas­sen­den Über­blick über das Ange­bot an Kin­der­bil­dung und ‑betreu­ung in Ober­ös­ter­reichs Kin­der­gär­ten, Krab­bel­stu­ben und der Nach­mit­tags­be­treu­ung für Volks­schul­kin­der, wie zum Bei­spiel im Hort. Im Auf­trag der AK hat das Insti­tut für empi­ri­sche Sozi­al­for­schung (IFES) die ent­spre­chen­den Daten erho­ben und aus­ge­wer­tet. Vier Kri­te­ri­en sind für die Gesamt-Kate­go­rien­bil­dung beson­ders wich­tig, um Eltern eine Voll­zeit­ar­beit zu ermög­li­chen: der Umfang der täg­li­chen Öff­nungs­zei­ten, das Ange­bot eines Mit­tag­essens, die Som­mer­be­treu­ung und die Sum­me der Schließ­zei­ten im Lau­fe eines Arbeits­jah­res in Krab­bel­stu­ben, Kin­der­gär­ten und in der Nach­mit­tags­be­treu­ung für Volks­schul­kin­der. Zudem wur­de das Ange­bot nach drei Alters­grup­pen (Unter-Drei­jäh­ri­ge, Drei- bis Sechs­jäh­ri­ge, Volks­schul­kin­der) auf­ge­schlüs­selt. Gemein­den konn­ten somit maxi­mal zwölf Kri­te­ri­en erfüllen.

Vier 1A-Gemein­den im Bezirk Vöcklabruck

Gemein­den, die min­des­tens elf der zwölf defi­nier­ten Kri­te­ri­en erfül­len, wer­den in der Gesamt­ka­te­go­rie als 1A-Gemein­de ein­ge­stuft. Die­se höchs­te Ein­stu­fung haben im Bezirk Vöck­la­bruck heu­er Len­zing, Pils­bach, Schwa­nen­stadt und Vöck­la­bruck erreicht. Somit sind ledig­lich 7,7 Pro­zent der 52 Gemein­den im Bezirk Vöck­la­bruck in der Kate­go­rie 1A zu fin­den. Der Bezirk liegt damit deut­lich unter dem Ober­ös­ter­reich-Durch­schnitt von 18,7 Pro­zent. Der größ­te Sprung gelang Schwa­nen­stadt mit der Ver­bes­se­rung von B auf 1A. Die Gemein­de konn­te ins­be­son­de­re das Betreu­ungs­an­ge­bot bei den Unter-Drei­jäh­ri­gen und den Volks­schul­kin­dern – unter ande­rem durch Gemein­de­ko­ope­ra­tio­nen – ent­spre­chend verbessern.

Fran­ken­markt, Regau und Tief­gra­ben muss­ten hin­ge­gen ihren 1A-Sta­tus abge­ben. In allen drei Gemein­den sind die Betreu­ungs­ein­rich­tun­gen für Volks­schul­kin­der län­ger als fünf Wochen pro Arbeits­jahr geschlos­sen. Zusätz­lich haben Fran­ken­markt und Tief­gra­ben die Schließ­zei­ten in den Feri­en und über das gesam­te Arbeits­jahr für Drei- bis Sechs­jäh­ri­ge ver­län­gert. Auch Regau hat die Schließ­zei­ten für Unter-Drei­jäh­ri­ge – über das gesam­te Arbeits­jahr gese­hen – erhöht.

Über­durch­schnitt­lich vie­le (26,9 Pro­zent) der 52 Gemein­den im Bezirk Vöck­la­bruck fal­len in die Kate­go­rie A (OÖ-Schnitt: 21,5 Pro­zent). 15 Gemein­den (28,9 Pro­zent) wur­den als B‑Gemeinde ein­ge­stuft, sechs (2022: zwölf) als C- und fünf als D‑Gemeinde (2022: vier). Erfreu­li­cher­wei­se muss­te heu­er kei­ne Gemein­de in die nied­rigs­te Gesamt-Kate­go­rie E ein­ge­reiht wer­den. Im Vor­jahr waren es noch drei.

Nur mehr eine 1A-Gemein­de für Unter-Dreijährige

Der Kin­der­be­treu­ungs­at­las schlüs­selt das Ange­bot auch nach den ein­zel­nen Alters­ka­te­go­rien auf. Bedau­er­li­cher­wei­se gibt es im Bezirk Vöck­la­bruck mit Tief­gra­ben nur mehr eine Gemein­de, die Eltern von Unter-Drei­jäh­ri­gen ein voll­zeit­taug­li­ches Betreu­ungs­an­ge­bot anbie­tet. Inner­schwand, Pils­bach, Ungen­ach und Vöck­la­bruck konn­ten auf­grund der Ver­schlech­te­rung des Betreu­ungs­an­ge­bo­tes den 1A-Sta­tus vom Vor­jahr nicht hal­ten. Der Grund dafür ist dabei unter ande­rem durch län­ge­re Schließ­zei­ten oder feh­len­de Feri­en­be­treu­ung zu fin­den. Zehn Gemein­den im Bezirk erreich­ten bei den Unter-Drei­jäh­ri­gen die Kate­go­rie A (2022 waren es fünf). Die Gemein­de Wolf­s­egg am Haus­ruck erfüll­te über­haupt kei­nes der gefor­der­ten Kri­te­ri­en und muss­te in die­ser Alters­grup­pe in die Kate­go­rie E ein­ge­stuft werden.

Ledig­lich vier Gemein­den mit 1A-Ange­bot für Drei- bis Sechsjährige

Viel bes­ser schaut es bei der Alters­grup­pe der Drei- bis Sechs­jäh­ri­gen auch nicht aus: Die Zahl der 1A-Gemein­den sank gegen­über dem Vor­jahr von sie­ben auf vier. Über­durch­schnitt­lich vie­le Gemein­den – rund 32,7 Pro­zent – befin­den sich in der Kate­go­rie B (OÖ-Schnitt: 14,2 Pro­zent). Sechs Gemein­den (2022: 9) muss­ten in den nied­rigs­ten Kate­go­rien D und E ein­ge­reiht werden.

Schwa­ches Ange­bot für Nach­mit­tags­be­treu­ung von VS-Kindern

Auch bei der Betreu­ung der Volks­schul­kin­der zei­gen sich kei­ne spür­ba­ren Ver­bes­se­run­gen. Die Zahl der A‑Gemeinden ist nur um eine auf fünf ange­stie­gen (Len­zing, Pils­bach, Redlham, Schwa­nen­stadt und Vöck­la­bruck). Ihr Anteil beträgt unter­durch­schnitt­li­che 9,6 Pro­zent (OÖ: 22,2 Pro­zent). Deut­lich mehr als die Hälf­te der Gemein­den (30) ist der Kate­go­rie C zuzu­ord­nen (2022: 32) und jeweils drei Gemein­den gehö­ren den Kate­go­rien B (2022: drei), D (2022: drei) und E (2022: fünf) an.

Acht Gemein­den im Bezirk Vöck­la­bruck haben die Daten­wei­ter­ga­be ver­wei­gert: Att­nang-Puch­heim, Aurach am Hon­gar, For­nach, Neu­kir­chen an der Vöck­la, Puch­kir­chen am Tratt­berg, Pön­dorf, See­wal­chen und Wei­ßen­kir­chen im Attergau.

Die Ergeb­nis­se des AK-Kin­der­be­treu­ungs­at­las 2023 mit allen Details (Öff­nungs­zei­ten, Gemein­de­ko­ope­ra­tio­nen, Son­der­pro­jek­te usw.) für jede ein­zel­ne der 438 ober­ös­ter­rei­chi­schen Gemein­den kön­nen Sie unter kba.arbeiterkammer.at einsehen.