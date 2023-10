Alarmfahndung: mögliche Kindesentführung in Ohlsdorf

Ein Groß­ein­satz samt Alarm­fahn­dung ist Don­ners­tag­abend im Umkreis von Ohls­dorf abge­lau­fen, nach­dem dort eine even­tu­el­le Kin­des­ent­füh­rung gemel­det wur­de. Ein Kind soll in einen Kas­ten­wa­gen gezerrt wor­den sein.

Die Ein­satz­kräf­te der Poli­zei lei­te­ten eine Alarm­fahn­dung in die Wege, an der auch ein Poli­zei­hub­schrau­ber im Ein­satz war, die Alarm­fahn­dung wur­de dann nach eini­ger Zeit aber offen­bar wie­der auf­ge­ho­ben. Noch ist unklar, was wirk­lich pas­siert sein soll, ein 13-jäh­ri­ges Mäd­chen gab offen­bar an, dass ein Kind in einen wei­ßen Kas­ten­wa­gen gezerrt wor­den sein soll.

Ob wirk­lich ein Kind ent­führt wur­de, ist der­zeit noch Gegen­stand der Ermitt­lun­gen sei­tens der Poli­zei. Anfangs soll­te es meh­re­re Zeu­gen für den Vor­fall gege­ben haben, die dann aber offen­bar nur einen Kas­ten­wa­gen beob­ach­tet haben dürften.

In Sozia­len Netz­wer­ken kur­sier­ten immer wie­der ande­re Gerüch­te, die sich dann nach und nach wie­der als Falsch­mel­dun­gen her­aus­ge­stellt haben, wie bei­spiels­wei­se eine Fest­nah­me bei Regau, wo laut Poli­zei ein ver­däch­ti­ges Fahr­zeug kon­trol­liert wur­de, aber sich kein Kind in dem Wagen befand und auch sonst die Beschrei­bung nicht zuge­trof­fen hat. Eben­so als falsch her­aus­ge­stellt hat sich die Mel­dung, dass sich der Vor­fall vor einer Schu­le im Orts­zen­trum von Ohls­dorf ereig­net haben soll.