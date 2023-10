Alkolenkerin flüchtete mit 160km/h durch Baustelle

Eine Alko­len­ke­rin aus dem Bezirk Gmun­den lie­fer­te sich Diens­tag­abend eine Ver­fol­gungs­jagd mit der Poli­zei. Beim Ver­such den Strei­fen­wa­gen abzu­hän­gen, flüch­te­te die Frau mit weit über­höh­ter Geschwindigkeit.

Eine Poli­zei­strei­fe aus Satt­ledt wur­de am 3. Okto­ber 2023 gegen 18:20 Uhr in Eber­stal­zell auf eine Fahr­zeug­len­ke­rin auf­merk­sam, die vom Kreis­ver­kehr der Auf­fahrt zur Auto­bahn A1 Rich­tung Solar­stra­ße abbog, dabei mit ihrem Mobil­te­le­fon tele­fo­nier­te und nicht ange­gur­tet war.

Die Len­ke­rin, eine 41-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den, fuhr auf einen Park­platz und die Poli­zis­ten stell­ten sich mit dem Dienst­kraft­fahr­zeug neben die Lenkerin.

Die 41-Jäh­ri­ge nahm Blick­kon­takt auf, aber als die Beam­ten aus dem Fahr­zeug stie­gen, leg­te sie den Rück­wärts­gang ein und fuhr Rich­tung Kreis­ver­kehr zurück. Die Poli­zis­ten nah­men die Nach­fahrt auf, wobei die Len­ke­rin auf der L1244 Rich­tung Gro­ßendorf mit weit über­höh­ter Geschwin­dig­keit fuhr.

Mit 160km/h durch Baustelle

Die bei­den Fahr­zeu­ge erreich­ten dabei eine län­ger andau­ern­de Geschwin­dig­keit von 170km/h, und selbst in einem Bau­stel­len­be­reich fuhr die 41-Jäh­ri­ge mit ca. 150 km/h – 160 km/h. In die­ser Bau­stel­le arbei­te­te in die­sem Moment ein Bau­ar­bei­ter und auf der Gegen­fahr­bahn war­te­ten meh­re­re Fahrzeuge.

Mit 1,9 Pro­mil­le hin­ter dem Steuer

Die Len­ke­rin setz­te die Fahrt noch bis in den Ort­schafts­be­reich Litt­ring, Gemein­de Eber­stal­zell, fort, wo sie in einem abge­ern­te­ten Mais­feld zu ste­hen kam. Ein Alko­test ergab einen Wert von 1,9 Pro­mil­le und die 41-Jäh­ri­ge ist in kei­nem Besitz einer gül­ti­gen Lenkberechtigung.