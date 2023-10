Ausg’lesen is!-Literaturheuriger in der Stadtbücherei Gmunden am Donnerstag den 12.10.2023 um 19.00 Uhr

Ähn­lich dem Prä­di­kat „Aus­le­se“ bei den Wei­nen wird aus aus­ge­such­tem Lite­ra­tur­gut ein Spit­zen­buch her­aus­ge­fil­tert und von allen Teil­neh­mern bis zum Ter­min des Lite­ra­tur­heu­ri­gen „ausg’lesen“.

Am Heu­ri­gen­abend wird der „Ausg’lesen is!“-Buschen bei der Stadt­bü­che­rei ausg’steckt und die Bücher­freun­de tref­fen sich zu einem gesel­li­gen Bei­sam­men­sein in der Traun­gas­se 4, um die Qua­li­tät die­ser von allen ver­kos­te­ten Buch­aus­le­se aus­gie­big zu dis­ku­tie­ren. An die­sem Abend tau­schen sich die Lite­ra­tur­som­me­liers über “Dei­ne Juliet” von Mary Ann Shaf­fer und Annie Bar­rows aus.

Infos und Anmel­dung tele­fo­nisch (07612/794–430) zu den Öff­nungs­zei­ten der Stadt­bü­che­rei oder via Mail (buecherei@gmunden.ooe.gv.at).

Achtung:Diese Ver­an­stal­tung fin­det im ers­ten Stock unse­res Hau­ses statt. Lei­der gibt es kei­nen Lift. Der Besuch ist kostenlos.