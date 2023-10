Bronze für Siedlitzki bei der österreichischen Meisterschaft

Erfolg­reich ver­lief das Wochen­en­de für den Gmund­ner Aus­dau­er­sport­ler der Sport­uni­on Gmun­den Chris­ti­an Sied­litz­ki. Bei der Österr. Meis­ter­schaft über 10 km Stra­ßen­lauf in Salz­burg konn­te er in sei­ner Alters­klas­se die Bron­ze­me­dail­le gewinnen.

Mit fast 300 Ath­le­ten bzw. ‑innen war das Ren­nen sehr stark besetzt. Start und Ziel war im Volks­gar­ten. Nach einer Anfangs­run­de im Park ging es dann ent­lang der Salz­ach Rich­tung Süden. Nach 5 km wur­de dann der Fluß über­quert und es ging zurück in den Stadt­kern von Salzburg.

Nach sei­ner sehr erfolg­rei­chen Sai­son rech­ne­te sich der Gmund­ner Chan­cen auf eine Topp­lat­zie­rung aus. “Den ers­ten Kilo­me­ter bin ich in 3.25 min gelau­fen. Das war ein biss­chen zu schnell. Mit Fort­lauf des Ren­nen merk­te ich die Über­säue­rung. Aber ich gab alles bis zum Schluss!“ so ein glück­li­cher Chris­ti­an Sied­litz­ki im Gespräch.

Mit einer Durch­lauf­zeit von 37.55 min. konn­te er den erfreu­li­chen drit­ten Platz in der M55-59 bele­gen. Jetzt heißt es erst­mal zu Kräf­ten kom­men und dann am kom­men­den Wochen­en­de war­tet noch als gewis­ser Abschluss für die­se Sai­son der 10 km Lauf in St. Wolf­gang. Dann kann er sich beru­higt sei­ne bevor­ste­hen­den Ope­ra­ti­on wid­men. Ziel ist es nach 6–8 Wochen wie­der lang­sam ins Trai­ning ein­zu­stei­gen. Alles Gute an Sied­litz­ki und bal­di­ge Rück­kehr in den Spitzensport!

Quel­le: Peter SOM­MER Fotopress