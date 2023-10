Der Traum vom Fliegen geht für den 6 jährigen Colin in Erfüllung

Strong Wings — Träume bekommen Flügel!

Für den 6jährigen Colin aus Schwa­nen­stadt wur­de ein Traum wahr. Die „Strong Wings“ aus der Schweiz, waren am Flug­platz Gschwandt/Gmunden zu Gast und haben sei­nen Traum vom Flie­gen erfüllt.

„Strong Wings“ – ein Ver­ein aus der Schweiz, der mit ehren­amt­li­chen Mit­glie­dern kos­ten­los Flü­ge für Men­schen mit Beein­träch­ti­gung anbie­tet, hat sich im Rah­men des Flug­platz­fest des Flie­ger­club Traun­see dem Publi­kum in Ober­ös­ter­reich vor­ge­stellt. Die ehren­amt­li­chen Mit­glie­der, bestehend aus Sani­tä­tern und Pilo­ten ermög­li­chen Men­schen mit einem Han­di­cap, den Traum vom Flie­gen kos­ten­los zu erleben.

So war es am Sams­tag, den 7.10.2023 so weit, an die­sem Tag wur­den die ers­ten Flü­ge im Salz­kam­mer­gut durch­ge­führt. Mit Unter­stüt­zung von Flug­platz­be­sit­zer Tho­mas Buch­in­ger und dem Flie­ger­club Traun­see konn­te der Ver­ein in Gschwandt zu Gast sein und den „beson­de­ren“ Gäs­ten eine Freu­de bereiten.

Um 10 Uhr durf­te Colin mit sei­ner Mut­ter Sabi­ne das Salz­kam­mer­gut von oben genie­ßen. Nach dem Start ging es zum Atter­see, wei­ter Mond­see, Wolf­gang­see, über Bad Ischl zum Traun­see und vor­bei am Traun­stein wie­der nach Gschwandt zur Lan­dung. Begeis­te­rung und Freu­de bei Colin waren wäh­rend des halb­stün­di­gen Flu­ges zu spü­ren. Auf dem Schoss sei­ner Mut­ter konn­te er die herr­li­che Land­schaft des Salz­kam­mer­gu­tes bewun­dern. Für Colin wars es der ers­te Flug sei­nes Lebens, umso schö­ner ist es, bei Kai­ser­wet­ter in die Lüf­te zu gehen.

Der sehr erfah­re­ne Pilot Roger sorgt für einen ruhi­gen Flug, der selbst das ers­te Mal im Salz­kam­mer­gut flie­ge­risch unter­wegs war. Der Obmann des Ver­ein „Strong Wings“ Beat, ein ehe­ma­li­ger Segel­pro­fi und Pilot in Aus­bil­dung beglei­tet den Flug als „CoPi­lot“.

Wie kam es eigent­lich zur Grün­dung des Vereins?

Beat Fan­k­hau­ser, bekam in sei­ner Zeit als Segel­pro­fi in Mal­lor­ca immer wie­der Anfra­gen von Men­schen mit Beein­träch­ti­gung, die ger­ne Mit­se­geln woll­ten. Die­se Wün­sche konn­ten wei­test­ge­hend erfüllt wer­den. „Das hat so viel Spaß gemacht, mit Behin­der­ten zu segeln! Da spürt man ehr­li­che Freu­de und Begeis­te­rung!“ erzählt Beat im Gespräch.

So hat er mit einem star­ken Team, bestehend aus Per­so­nen mit Lei­den­schaft zum Flie­gen und gleich­zei­tig zum Hel­fen, den Ver­ein „Strong Wings“ gegrün­det. Daher besteht der Ver­ein aus Pilo­ten, Sani­tä­tern und Flug­leh­rern. Wei­ters wur­de eine 300 PS star­ke „Piper PA-32 Sara­to­ga“ aus pri­va­ten Mit­teln ange­kauft, die sich auf­grund der Bau­wei­se per­fekt für die­se Flü­ge eig­net. So ist es mög­lich, dass Men­schen mit Han­di­cap ohne gro­ße Mühen vom Roll­stuhl ins Flug­zeug gelan­gen kön­nen. Wei­ters ist auch der lie­gen­de Trans­port kein Pro­blem. In die­ser Maschi­ne haben bis zu 6 Per­so­nen Platz.

Die tat­säch­li­chen Kos­ten für einen Gra­tis­flug für betrof­fe­ne Men­schen sind sehr indi­vi­du­ell. Um einen rei­bungs­lo­sen Flug durch­füh­ren zu kön­nen, bedarf es einer umfas­sen­den Vor­be­rei­tung. Das Team von „Strong Wings“ arbei­tet in sol­chen Fäl­len, selbst­ver­ständ­lich ehren­amt­lich, doch die wei­te­ren Kos­ten für so einen Flug wer­den mit Spen­den finanziert.

Spen­den­kon­to: IBAN: CH42 0900 0000 1613 7712 06 — BIC: POFICHBEXXX

www.strongwings.ch

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer