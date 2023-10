Ein wahrer Tag zum Jubeln in Gschwandt

Jedes Jahr wer­den beson­de­re Ehe­ju­bel­paa­re durch die Gemein­de und Pfar­re Gschwandt zum Fei­ern ein­ge­la­den. So auch am Sonn­tag 1.10.2023, begin­nend mit einer hei­li­gen Mes­se in der Pfarr­kir­che Gschwandt.

Gemein­sam mit den 13 Jubel­paa­ren, die in die­sem Jahr die Sil­ber­hoch­zeit, Gold­hoch­zeit, dia­man­te­ne Hoch­zeit und Gna­den­hoch­zeit fei­ern, zogen die Fest­gäs­te mit Seel­sor­ge­rin Mag.a Anna-Maria Marsch­ner und Dia­kon Franz Xaver Muhr samt Minis­tran­ten in die Kir­che ein. Für die musi­ka­li­sche Umrah­mung sorg­te der Kir­chen­chor Gschwandt, der auch am Ende des Got­tes­diens­tes mit tosen­dem Applaus bedacht wur­de. Bür­ger­meis­ter Fritz Steindl rich­te­te pas­sen­de Wor­te an die Jubi­la­re und auch die Pre­digt von Dia­kon Franz Xaver Muhr war wie­der mit sehr viel Gefühl zum The­ma gemein­sa­me Ehe mit Freud und Leid vorgetragen.

Nach der Mes­se fand natür­lich das dazu­ge­hö­ri­ge Foto­shoo­ting in der Kir­che und im Anschluss im Gast­gar­ten des Baum­gar­ten­wir­tes Sig­gi Papst statt. Mit einem gemein­sa­men Mit­tag­essen, zu dem die Gemein­de ein­ge­la­den hat, ende­te ein wah­rer Jubel­tag für alle Anwesenden.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER Fotopress