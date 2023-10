Einsatz am Krippenstein: 27 Personen aus Gondel evakuiert

Ein tech­ni­scher Defekt löst eine auto­ma­ti­sche Abschal­tung der 3 Teil­stre­cke Dach­stein Krip­pen­stein Seil­bahn aus. Zwei Gon­deln mit ins­ge­samt 27 Per­so­nen muss­ten bei teils star­ken Wind­bö­en eva­ku­iert und abge­seilt werden.

Sonn­tag, der 29. Okto­ber 2023: Das schö­ne Wet­ter und die ange­neh­men Tem­pe­ra­tu­ren lock­ten am Wochen­en­de vie­le Gäs­te auf das Dach­stein­pla­teau zum Wan­dern. Am Nach­mit­tag lös­te jedoch ein tech­ni­scher Defekt eine Not­brem­sung der 3. Teil­stre­cke der Dach­stein Krip­pen­stein Seil­bahn aus. Zwei Gon­deln mit 27 Pas­sa­gie­ren stan­den still – eine Eva­ku­ie­rung und Absei­len der Per­so­nen wur­de nötig.

So mach­te sich die Berg­ret­tung Ober­traun mit 14 Ein­satz­kräf­ten mit­tels Quads und Seil­bahn auf den Weg. Neben Alpin­po­li­zei mit Hub­schrau­ber Libel­le Sier­ra aus Linz, waren auch spe­zi­ell die Wagen­füh­rer und Seil­bahn­be­diens­te­ten im Ein­satz, um gemein­sam die fest­sit­zen­den Pas­sa­gie­re aus den bei­den Gon­deln zu eva­ku­ie­ren. Mit­tels eines selbst-brem­sen­den Seil­sys­tem und Ret­tungs­drei­eck wur­den die Gäs­te etwa 35m aus der Gon­del in den Nah­be­reich der Pis­te abgeseilt.

Alle Pas­sa­gie­re unverletzt

1 Stun­de und 36 Minu­ten nach Alar­mie­rung waren wie­der alle 27 Pas­sa­gie­re aus den Gon­deln unver­letzt abge­seilt und somit wie­der sicher am Boden. Mit Gelän­de­fahr­zeu­gen der Seil­bahn und Berg­ret­tung wur­den die Per­so­nen zurück zur Berg­sta­ti­on der Dach­stein Krip­pen­stein Seil­bahn gebracht und ver­sorgt. Von dort aus konn­ten die­se mit den bei­den Teil­stre­cken 1 und 2 wie­der sicher zurück ins Tal gebracht wer­den, berich­tet die Berg­ret­tung Obertraun.

Fotos: BRD Ober­traunv / Home­page