Eishockey Saisoneröffnung SHARKS1 vs ATSE GRAZ

Jetzt gehts los, bzw. hat die Eis­ho­ckey­sai­son für die UEHV Rauch Tech­no­lo­gy Sharks 1 Gmun­den in der ÖEL — öster­rei­chi­schen Eis­ho­ckey­li­ga (3. höchs­te Spiel­klas­se in Öster­reich) am Sams­tag 14.10.2023 aus­wärts gegen die UHT Dukes Graz mit einem 2:5 Sieg begon­nen. Wei­te­re Geg­ner sind ATSE Graz, WEV Wien, EV Zelt­weg und Kap­fen­ber­ger SV.

Zum ers­ten Spiel der Sai­son: wie erwar­tet muss in der neu for­mier­ten Mann­schaft der Sharks noch ein „Fein­schliff“ vor­ge­nom­men wer­den. Die Mann­schaft der Dukes besteht aus jun­gen Spie­lern, die kör­per­be­ton­te Spiel­wei­se bevor­zu­gen und auch ent­spre­chend an den Mann gin­gen. Dies führ­te auch in der 14 Spiel­mi­nu­te durch ein Tor von Flo­ri­an De Pau­li zu 1:0 Füh­rung der Gastgeber.

Mit Fort­lauf der Begeg­nung fan­den die Haie dann bes­ser in‘s Spiel und erziel­ten durch Alwin Schus­ter den Aus­gleich zum 1:1 und kurz vor der ers­ten Drit­tel­pau­se netz­te Ian Motil zum 1:2 Pau­sen­stand ein. Der Zwei­te Spiel­ab­schnitt gehör­te dann den Traun­see­städ­tern. In der 31 Spiel­mi­nu­te ver­senk­te Jonas Kail den Puck zum 1:3 im Kas­ten der Haus­her­ren und in Minu­te 40 war Lau­rens Ober mit dem 1:4 für die Gmund­ner Haie zur Stel­le. Pau­sen­stand nach zwei Spiel­ab­schnit­ten 1:4 für die Traun­see Sharks. Das 1:5 erziel­te Bas­ti­an Szie­ber in der 42. Spiel­mi­nu­te, das Spiel schien gelau­fen als dann doch noch durch Cor­ne­li­us Kasch­nig eine Sekun­de vor Spie­len­de das 2:5 fiel.

Ers­tes Heim­spiel am Sams­tag 21.10.2023 gegen ATSE GRAZ

„Mit einem 2:5 Sieg im ers­ten Spiel aus­wärts muss man zufrie­den sein. Auch bele­gen die Sharks nach die­ser Spiel­run­de Platz 2 der Tabel­le hin­ter Kap­fen­berg. Auf Platz 3 der WEV, Platz 4 EV Zelt­weg, Platz 5 UHT Duckes und Platz 6 ATSE Graz. Pha­sen­wei­se könn­te es aber noch bes­ser wer­den und dar­an müs­sen wir arbei­ten. Jetzt vol­le Kon­zen­tra­ti­on auf das ers­te Heim­spiel am Sams­tag 21.10.2023 gegen die Mann­schaft ATSE GRAZ im Hai­fisch­be­cken Gmun­den. Spiel­be­ginn ist um 18:15 Uhr. Natür­lich wer­den die Spie­ler der Rauch Tech­no­lo­gy Sharks Gmun­den ein­zeln vor Spiel­be­ginn vor­ge­stellt. Die Neu­zu­gän­ge kön­nen sich ja sehen las­sen. Als beson­de­res „Zuckerl“ gibt es einen Ladies Day. Alle Eis­ho­ckey begeis­ter­ten Damen wer­den zum ers­ten Heim­spiel der Sai­son ein­ge­la­den! Also einem hoch­ka­rä­ti­gen Sporta­bend in der Eis­hal­le Gmun­den steht nichts mehr im Wege. Das gesam­te Team der Traun­see-Sharks freut sich auf Ihren/Deinen Besuch!

Bericht Peter SOM­MER Foto­press, Fotos Sieg­friedd Bucheg­ger Sen.