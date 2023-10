Garagenbrand breitete sich über Fassade auf Dach aus

Drei Feu­er­weh­ren stan­den am Mon­tag in Att­nang-Puch­heim im Ein­satz, nach­dem sich ein Gara­gen­brand in Win­des­ei­le über die Fas­sa­de auf den Dach­be­reich eines Hau­ses aus­ge­brei­tet hatte.

Die Feu­er­wehr wur­de am spä­ten Mon­tag­vor­mit­tag mit dem Ein­satz­stich­wort “Brand Wohn­haus” alar­miert. Der Brand dürf­te ers­ten Infor­ma­tio­nen zufol­ge offen­bar in der Gara­ge eines Wohn­hau­ses aus­ge­bro­chen sein. Das Feu­er brei­te­te sich dann über die Fas­sa­de in den Dach­be­reich der Gara­ge sowie eines rück­sei­ti­gen Haus­zu­bau­es aus.

Die Feu­er­wehr stand mit Kräf­ten drei­er umlie­gen­der Feu­er­weh­ren, einer Dreh­lei­ter, einer Tele­skop­mast­büh­ne und einem spe­zi­el­len Bohr­lösch­ge­rät im Lösch­ein­satz. Eine Per­son wur­de vom Ret­tungs­dienst betreut bezie­hungs­wei­se ver­sorgt. Die Brand­ur­sa­che war vor­erst noch nicht bekannt.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber