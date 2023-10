Gedenkmesse und Kranzniederlegung Kameradschaftsbund Gschwandt

Wir geden­ken der gefal­le­nen und ver­stor­be­nen Kame­ra­den bei­der Weltkriege!

Am Sonn­tag 8.10.2023 ver­sam­mel­ten sich die Mit­glie­der des Kame­rad­schafts­bun­des Gschwandt unter Obmann Franz Wampl zur Gedächt­nis­mes­se und Kranz­nie­der­le­gung beim Krie­ger­denk­mal vor der Pfarr­kir­che Gschwandt.

Mit dabei auch die Musik­ka­pel­le Gschwandt, die den Got­tes­dienst musi­ka­lisch beglei­te­te und gemein­sam mit dem Kame­rad­schafts­bund vom Feu­er­wehr­haus Gschwandt in die Kir­che mar­schier­ten. Den fei­er­li­chen Got­tes­dienst hiel­ten Pfar­rer Alo­is Kain­ber­ger und die lei­ten­de Seel­sor­ge­rin Mag.a Anna-Maria Marsch­ner ab. In der Pre­digt des Pfar­rers wur­de beson­ders der ver­stor­be­nen Kame­ra­den gedacht und auch auf die furcht­ba­re Situa­ti­on des Krie­ges in der Ukrai­ne und seit Sams­tag auch in Isra­el Bedacht genommen.

Nach der hei­li­gen Mes­se bega­ben sich alle Gläu­bi­gen vor die Pfarr­kir­che zum Krie­ger­denk­mal, wo eine fei­er­li­che Kranz­nie­der­le­gung stattfand.

Anschlie­ßend folg­te die Voll­ver­samm­lung dies Kame­rad­schafts­bun­des Gschwandt in der Volks­schu­le Gschwandt. Bei der Eröff­nung und Begrü­ßung wur­den beson­ders Pfar­rer Alo­is Kain­ber­ger, Vizebgm Mathi­as Buch­in­ger, Bezirks­ob­mann des Kame­rad­schafts­bun­des Wal­ter Drack, die Fah­nen­pa­tin Mari­an­ne Lüf­tin­ger und der Obmann Stv. des KB Kirch­ham Tho­mas Pflügl und natür­lich alle Mit­glie­der herz­lich will­kom­men geheißen.

Franz Wampl beton­te in sei­nem Jah­res­be­richt die her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit und Mit­ar­beit im Ver­ein. Auch die Akti­vi­tä­ten im Lauf des Jah­res kön­nen sich sehen las­sen. Für die Ver­an­stal­tun­gen Advent­markt, Hendl Dri­ve und Liacht­bratl­mon­tag wur­de beson­ders Rein­hard Aigner und Rudi Wampl gedankt und ein Son­der­ap­plaus folgte.

Der Bericht des Kas­siers wur­de auf den Cent genau vor­ge­bracht und ergab ein Plus zwi­schen Aus­ga­ben und Ein­nah­men des Ver­ei­nes. Der Kas­sier wur­de auch von der Kas­sa­prü­fung gelobt und anschlie­ßend ein­stim­mig durch die Voll­ver­samm­lung ent­las­tet. Auch Schrift­füh­rer Josef Hebes­ber­ger konn­te Erfreu­li­ches berich­ten. Die Mit­glie­der­zahl des KB Gschwandt ist wei­ter um sechs auf 116 Kame­ra­den gestie­gen. Anschlie­ßend wur­den sie­ben Kame­ra­den für ihre lang­jäh­ri­ge Zuge­hö­rig­keit zum Ver­ein geehrt.

Bei den Anspra­chen der Ehren­gäs­te dank­te auch Vizebgm Mathi­as Buch­in­ger im Namen der Gemein­de für die gute Zusam­men­ar­beit und die Akti­vi­tä­ten im Ort. Auch Bezirks­ob­mann Wal­ter Drack spar­te nicht mit Dan­kes­wor­te und beton­te, dass Gschwandt und Kirch­ham zu den Spit­zen­rei­tern der Orts­grup­pen gehö­ren. Die Schluss­wor­te des Obmann Franz Wampl waren dann: Mahl­zeit lie­be Kame­ra­den, lasst euch das „Kis­ten­bratl” gut schmecken.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER Fotopress