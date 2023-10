Gmunden in weltweite Keramik-Akademie aufgenommen

Der Brief aus Genf ließ Freu­de auf­kom­men: Die Stadt Gmun­den wur­de kürz­lich in die „Inter­na­tio­nal Aca­de­my Of Cer­a­mics“ (IAC) aufgenommen.

Eine aus 14 Mit­glie­dern bestehen­de Jury hat­te die welt­weit 150 Bewer­bun­gen in einem zwei­stu­fi­gen Ver­fah­ren auf Herz und Nie­ren geprüft und schließ­lich unse­re Stadt mit ihren viel­fäl­ti­gen Akti­vi­tä­ten und Ein­rich­tun­gen als IAC-Kera­mik-Zen­trum für wür­dig befun­den. Die Bei­tritts­ur­kun­de wird im kom­men­den Jahr beim 51. IAC-Kon­gress in Por­tu­gal über­reicht werden.

Für Gmun­dens Bestre­bun­gen, sich mit den wich­tigs­ten Kera­mik-Künst­le­rIn­nen und ‑Städ­ten der Welt zu ver­net­zen, ist die IAC-Auf­nah­me der bis­her größ­te Erfolg. Denn die „Aca­de­my“ ist ein welt­wei­tes Netz­werk, in dem rund 1000 Künst­le­rIn­nen — sie stel­len die größ­te Grup­pe dar -, aber auch Muse­en und kera­mi­sche Zen­tren aus 81 Län­dern ver­bun­den sind. Öster­reich zähl­te bis dato sie­ben IAC-Mit­glie­der, alle­samt nam­haf­te KünstlerInnen.

„Der eigent­li­che Vor­teil und Wert die­ser Mit­glied­schaft besteht im Aus­tausch mit der Welt-Eli­te des kera­mi­schen Schaf­fens“, erklärt Kul­tur­re­fe­rent Andre­as Hecht. „Wir bekom­men vie­le Ideen, Anre­gun­gen und Ein­la­dun­gen, wer­den als Quar­tier für Artists in Resi­dence emp­foh­len, kön­nen koope­rie­ren, wenn wir art­ver­wand­te Akti­vi­tä­ten ent­de­cken, und wir haben für alle unse­re Kera­mik-Events und somit gene­rell für die Stadt eine Platt­form zur Bewer­bung, die grö­ßer nicht sein könnte.“

Nähe­re Infos unter aic-iac.org