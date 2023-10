Gmunden schreibt Klimaschutzpreis aus

Im Mai durf­te Vize­bür­ger­meis­te­rin Ulri­ke Feicht­in­ger den ÖGUT-Umwelt­preis in der Kate­go­rie Par­ti­zi­pa­ti­on für die Stadt­ge­mein­de Gmun­den ent­ge­gen­neh­men: Aus­ge­zeich­net wur­de die Ent­wick­lung der Klimastrategie.

Das Preis­geld von € 2.500 gibt die Stadt nun an die Bevöl­ke­rung wei­ter und schreibt ihrer­seits einen Kli­ma­schutz­preis aus. Damit sol­len loka­le Akteu­rIn­nen und deren Leis­tun­gen auf dem Gebiet des Kli­ma­schut­zes und der Kli­ma­wan­del­an­pas­sung gewür­digt werden.

Haben Sie selbst etwas umge­setzt? Oder wol­len Sie jemand ande­ren nominieren?

Den­ken Sie an Bewusst­seins­bil­dung zum The­ma Kli­ma oder an Pro­jek­te zur Ein­spa­rung von Ener­gie? Fällt Ihnen etwas zur Luft­rein­hal­tung oder zur Bio­di­ver­si­tät ein? Haben Sie viel­leicht eine bie­nen­freund­li­che Wie­se in Ihrem Gar­ten ange­legt? Es geht auch um Ernäh­rungs­be­wusst­sein und öko-fai­re Beschaf­fung genau­so wie um kli­ma­freund­li­che Mobi­li­tät. Auch Boden­schutz und Ent­sie­ge­lung sowie Mobi­li­sie­rung von Leer­stän­den fal­len in den Bereich des Klimaschutzpreises.

Ein­reich­schluss ist der 31. Dezem­ber 2023

Teil­nah­me­be­rech­tigt sind Ein­zel­per­so­nen, Bil­dungs­ein­rich­tun­gen, Betrie­be, Ver­ei­ne und ande­re Grup­pen, die in Gmun­den ansäs­sig sind oder deren Leis­tung bzw. Akti­on im Stadt­ge­biet in den Jah­ren 2022 und 2023 umge­setzt wur­de bzw. wirk­sam ist. Die genau­en Richt­li­ni­en und Bewer­bungs­for­mu­la­re für den Kli­ma­schutz­preis der Stadt­ge­mein­de Gmun­den sind in der Bür­ger­ser­vice­stel­le erhält­lich und auch auf der Stadt-Web­site zu fin­den: www.gmunden.at