Gmundner Neujahrskonzert mit dem ORF Radio-Symphonieorchester

Mit einem beson­de­ren Pau­ken­schlag beginnt die Stadt­ge­mein­de das Kul­tur­haupt­stadt­jahr 2024

Gmun­den ist es gelun­gen, das ORF-Radio-Sym­pho­nie­or­ches­ter Wien für ein Kon­zert an den Traun­see zu brin­gen. Es wird ein Neu­jahrs­kon­zert der etwas ande­ren Art, mit dem das Kul­tur­haupt­stadt­jahr 2024 im Stadt­thea­ter Gmun­den ein­ge­läu­tet wer­den wird.

Andre­as Hecht, Kul­tur­re­fe­rent der Stadt freut sich: „Das ORF-Radio-Sym­pho­nie­or­ches­ter Wien ist ein welt­weit aner­kann­tes Spit­zen­or­ches­ter, das sich der Wie­ner Tra­di­ti­on des Orches­ter­spiels ver­bun­den fühlt, eine idea­le Beset­zung für unser Neu­jahrs­kon­zert. Das RSO ist bekannt für sei­ne außer­ge­wöhn­li­che und muti­ge Programmgestaltung.“

Unter der Lei­tung von Tobi­as Wöge­rer wird das Orches­ter ein bun­tes Kalei­do­skop der Tanz­mu­sik des 20. Jahr­hun­derts bie­ten: Wer­ke von Leo­nard Bern­stein, Fried­rich Cerha, Erich Wolf­gang Korn­gold, Bal­du­in Sul­zer, Igor Stra­win­sky, Ger­mai­ne Taille­fer­re und dem Aus-der-Rei­he-Tän­zer Johann Strauß sind Zeug­nis­se der gro­ßen Viel­falt die­ser jüngs­ten musi­ka­li­schen Epoche.

Der 1991 in Linz gebo­re­ne Tobi­as Wöge­rer diri­gier­te als Fina­list beim Young Con­duc­tors Award bei den Salz­bur­ger Fest­spie­len und debü­tier­te auch bereits am Pult der Wie­ner Sym­pho­ni­ker im Wie­ner Kon­zert­haus. Seit der Sai­son 2022/23 fun­giert er als „Con­duc­tor in Resi­dence“ an der Volks­oper Wien.

„Erst­mals seit lan­ger Zeit gibt es in Gmun­den wie­der ein Neu­jahrs­kon­zert. Es wird in die­sem für Gmun­den bedeu­ten­den Jahr 2024 ein ful­mi­nan­ter ers­ter Leucht­turm sein“, so Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf.

Die Kul­tur­ab­tei­lung plant zu die­sem Kon­zert noch eini­ge Über­ra­schun­gen. Es wird mög­lich sein, gan­ze Logen zu buchen, z. B. um mit Freun­den oder Geschäfts­part­nern auf das neue Jahr anzu­sto­ßen. Kar­ten für die­ses Ereig­nis sind – neben­bei bemerkt — ein wun­der­ba­res Weihnachtsgeschenk.

Neu­jahrs­kon­zert der Stadt Gmunden

ORF-Radio-Sym­pho­nie­or­ches­ter Wien, Diri­gent Tobi­as Wögerer

Mon­tag, 1. 1., 2024, 19:30 Uhr, Stadt­thea­ter Gmunden

Vor­ver­kauf: https://ticket.floro.at/verkauf.php — Tickets zum Preis von 20 bis 89 Euro, je nach Kategorie