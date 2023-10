Gmundner Stadttheater wird um 4,4 Millionen Euro saniert

Das Gmund­ner Stadt­thea­ter soll saniert wer­den. Die Gesamt­kos­ten des Pro­jekts betra­gen rund 4,4 Mil­lio­nen Euro.

Seit der Eröff­nung im Jahr 1872 wird das Stadt­thea­ter Gmun­den bespielt. Seit 1913 wird das Haus auch als Licht­spiel­thea­ter genutzt, 1931 fand die ers­te Ton­film­vor­füh­rung statt. Bis heu­te wird das Gebäu­de als Thea­ter und Kino betrie­ben, wobei im Zuge eines Umbaus 1997 ein zusätz­li­cher klei­ner Kino­saal errich­tet wur­de. Durch die Dop­pel­nut­zung erfreut sich das alt­ehr­wür­di­ge Haus hoher Akzep­tanz und wird ent­spre­chend frequentiert.

Das Stadt­thea­ter ist jedoch in die Jah­re gekom­men, die Spu­ren der Zeit machen sich bemerk­bar unter ande­rem in Form von mas­si­ven Hagel­schä­den, Über­hit­zung im Thea­ter­raum in den Som­mer­mo­na­ten, stei­gen­den Heiz­kos­ten bzw. Unbe­heiz­bar­keit der ers­ten drei Rei­hen im Par­terre, ver­al­te­ten Bühnen‑, Licht- und Ton­tech­nik oder der nicht bar­rie­re­frei­en Zugangs­si­tua­ti­on. Kurz: Es besteht drin­gen­der Sanie­rungs- und Reno­vie­rungs­be­darf. Die Gesamt­kos­ten des Pro­jekts, das in zwei Stu­fen fina­li­siert wer­den soll, betra­gen rund 4,4 Mil­lio­nen Euro. Das Land OÖ hat zuge­sagt, annä­hernd die Hälf­te der Inves­ti­ti­ons­sum­me zu tra­gen. Mit den ers­ten Arbei­ten (Gerüst­bau, Dach/Dachstuhl) soll bereits am 23. Okto­ber begon­nen wer­den. Ver­an­stal­tun­gen wie der Jäger­ball oder das Neu­jahrs­kon­zert wer­den unge­ach­tet des­sen statt­fin­den können.

2,2 Mil­lio­nen Euro für ers­ten Abschnitt

Der Finan­zie­rungs­plan für den ers­ten Abschnitt, der bis Som­mer des kom­men­den Jah­res fer­tig­ge­stellt wer­den soll, wur­de vom Gmund­ner Gemein­de­rat in sei­ner jüngs­ten Sit­zung am 16. Okto­ber 2023 ein­stim­mig abge­seg­net. Dabei han­delt es sich um eine Sum­me von rund 2,2 Mil­lio­nen Euro.

Als Pro­jekt­lei­ter konn­te der in Trais­mau­er (NÖ) ansäs­si­ge Archi­tekt Dipl.-Ing. Dr. Claus Prög­lhöf gewon­nen wer­den, ein erfah­re­ner Mann, der sich unter ande­rem mit der Gene­ral­sa­nie­rung des Thea­ters Grein einen aus­ge­zeich­ne­ten Ruf erwarb.

„Gmun­den hat sich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zu einer Kul­tur­stadt ers­ten Ran­ges ent­wi­ckelt“, betont Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf. „Wir haben sehr vie­le Spiel­stät­ten, aber das Stadt­thea­ter ist natür­lich DAS Juwel und die wich­tigs­te Stät­te in Gmun­den. Sie ist nicht nur beim Publi­kum sehr beliebt – wenn wir Gäs­te haben, stau­nen alle über unser Thea­ter –, son­dern auch die Künst­le­rin­nen und Künst­ler tre­ten sehr ger­ne hier auf. Das hat posi­ti­ve Aus­wir­kun­gen auf die Pro­gramm­ge­stal­tung für die Gmund­ner Fest­wo­chen oder den Musi­cal Früh­ling.“ Dazu kom­men Ein­zel­ver­an­stal­tun­gen, etwa Bäl­le und vie­les ande­re mehr. Die Aus­las­tung betra­ge rund 300 Aben­de pro Jahr, so Krapf. „Das ver­deut­licht, dass sich das Stadt­thea­ter auf­grund des ein­zig­ar­ti­gen Ambi­en­tes größ­ter Beliebt­heit erfreut. Wir sind daher sehr glück­lich über die Ein­stim­mig­keit in der Stadtpolitik.“

Das Ent­ste­hen der Idee einer Sanie­rung und das kon­se­quen­te Hin­ar­bei­ten dar­auf habe sehr wohl auch mit der Kul­tur­haupt­stadt 2024 zu tun, ergänzt Kul­tur­re­fe­rent Dr. Andre­as Hecht: „Die Teil­nah­me dar­an war Moti­va­ti­on, die­ses Unter­fan­gen anzu­ge­hen. Unser Ansin­nen war aber nicht, die Maxi­mal- oder Luxus­va­ri­an­te her­aus­zu­ho­len, im Sin­ne, dass man alles neu­ge­stal­tet. Son­dern wir sind nach dem Prin­zip der sorg­fäl­ti­gen Pla­nung und der Not­wen­dig­keit vor­ge­gan­gen und auf ein gutes Mit­tel­maß gekom­men: einer­seits, was den Kom­fort für die Besu­cher betrifft, ande­rer­seits, was die Büh­nen­tech­nik angeht, um die­se auf ein Sta­te-of-the-Art-Niveau zu brin­gen.“ Auch auf die nöti­gen Inves­ti­tio­nen in die Bau­sub­stanz wer­de Bedacht genom­men, sagt Hecht und zeigt sich von der Qua­li­tät des Kon­zepts überzeugt.

Bür­ger­meis­ter Krapf und Kul­tur­re­fe­rent Hecht bedan­ken sich uni­so­no bei jenen Per­so­nen des Gmund­ner Stadt­am­tes, die die­ses sehr kom­ple­xe Pro­jekt abge­wi­ckelt haben: „Das war eine sehr enge Ver­zah­nung und Ver­schrän­kung zwi­schen Kultur‑, Bau- und Finanz­ab­tei­lung.“ Es sei eine über das Maß enga­gier­te und pro­fes­sio­nel­le Arbeit von den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern geleis­tet wor­den. Dies gel­te auch für die Betei­lig­ten beim Land OÖ.