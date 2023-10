Großer Ansturm auf den Gallusmarkt in Kremsmünster

Alle Jah­re wie­der fin­det der Gal­lus­markt in Krems­müns­ter statt. So auch die­ses Wochen­en­de 14. und 15.10.2023, wo an die 140 Aus­stel­ler ihre Ver­kaufs­stän­de im Orts­kern von Krems­müns­ter auf­ge­stellt haben und auch vie­le Geschäf­te des Ortes für Kun­den geöff­net hatten.

Kunst und Hand­werk wohin das Auge schaut aus allen nur vor­stell­ba­ren Mate­ria­li­en. Natür­lich gibt es auch die ver­schie­dens­ten kuli­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten für jeden Geschmack. Die Aus­stel­ler sind jeder­zeit bereit, über ihr Kunst­hand­werk und ihre Pro­duk­te Aus­kunft zu ertei­len. Auch kann man eini­gen Künst­lern über die Schul­ter schau­en, wie sie ihr Pro­dukt her­stel­len. Auch musi­ka­lisch gibt es auf ver­schie­de­nen Plät­zen Genuss für Aug und Ohr. Auch der Dreh­or­gel­spie­ler Hans Hop­pe darf nicht feh­len und ist wie­der beim Gal­lus­markt dabei.

Natür­lich darf auch für die Kids ein klei­ner aber fei­ner Ver­gnü­gungs­park nicht feh­len. Dort gibt es ein Rin­gel­spiel, einen Zug der sei­ne Run­den dreht, Zucker­wat­te vom Feins­ten und auch ein Spa­zier­gang mit Alpa­kas ist mög­lich. Eine Hüpf­burg und Kin­der­schmin­ken run­den das Pro­gramm ab. Ein High­light ist auch die Gokart Bahn und eine „Krems­müns­ter aus der Vogel­per­spek­ti­ve“ Kran­fahrt in einer Sicher­heits­gon­del von Stau­din­ger Bau. Der Wet­ter­gott mein­te es trotz teil­wei­se Sturm­bö­en gut und ließ Son­ne und Wol­ken abwechseln.

Die Fahrt nach Krems­müns­ter hat sich gelohnt, sah man doch vie­le Besu­cher mit Sackerl strah­lend nach Hau­se gehen.