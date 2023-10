Hirtenwissen-Freitag den 13. Oktober 2023 um 19:30 Uhr im Pfarrheim Bad Ischl

Seit mehr als einem Jahr­zehnt bie­ten die drei Alpen­hir­ten BODO HELL, PETER GRU­BER und TONI BUR­GER regel­mä­ßig nach jedem Som­mer am und ums Dach­stein­ge­bir­ge einen lite­ra­risch-musi­ka­li­schen Rück­blick auf den Alm­som­mer. Dann erklingt im Salz­kam­mer­gut der Ruf:

Bur­ger, Gru­ber, Hell, kommt und hört sie schnell!

Denn ein „Alm­ab­trieb“ von die­ser Extra­klas­se will nicht ver­säumt wer­den! Die drei Hir­ten haben eines gemein­sam: Ihr Wis­sens­spek­trum rund ums Leben auf der Alm ist ein­ma­lig! Sowohl was die His­to­rie als auch die Aktua­li­tät betrifft. Allein die Titel von Büchern und Musik­stü­cken ver­spre­chen Viel­falt: Begab­te Bäu­me, Natur Auf­nah­me, Bewim­per­tes und Rost­blätt­ri­ges, Som­mer­schnee, Aus­seer Hål­ter­bua, S’Lära-Brett.

Ein ver­gnüg­li­cher, unter­halt­sa­mer, anre­gen­der & hörens­wer­ter Alm­som­mer — Rückblick!

Bodo Hell blickt bereits auf 45 Alm­som­mer im Dach­stein­ge­bir­ge zurück. Mit sei­nem Gesamt­werk ist er tief in der Lite­ra­tur­land­schaft ver­wur­zelt. Unnach­ahm­lich ist sein schrift­stel­le­ri­sches Werk, das vor allem inter­tex­tu­ell und der Fak­ti­zi­tät ver­pflich­tet ist.Peter Gru­ber ist von Kind­heit an mit der Alm ver­traut und seit knapp drei Jahr­zehn­ten am öst­li­chen Dach­stein­pla­teau als Vieh­hir­te tätig. Der Dach­stein- Geschichte(n)-Erzähler ver­an­schau­licht chro­nik­ar­tig die His­to­rie des Gebir­ges und sei­ner Bewohner/Innen.Toni Bur­ger, des­sen Hüter­zeit im Toten Gebir­ge zwar zurück­liegt, ist aber immer noch eng mit ihr ver­bun­den. Ein Aus­nah­me­gei­ger aus dem Aus­seer­land, der es meis­ter­haft ver­steht, mit sei­nem Sai­ten­spiel in tief­sin­ni­ge alm­som­mer­li­che Sphä­ren vorzudringen.

Hir­ten­wis­sen

Hell Gru­ber Burger

Frei­tag, 13. Okto­ber 2023

Beginn: 19:30 Uhr Pfarr­heim Bad Ischl

Eine Ver­an­stal­tung der Biblio­thek der Pfar­re Bad Ischl Kar­ten: Tou­ris­mus­ver­band und Salz­kam­mer­gut Touristik