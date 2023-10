Insgesamt 39 Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Bad Ischl nahmen am Bezirksschulgeländelauf in Gmunden teil

Ins­ge­samt 39 Schü­ler und Schü­le­rin­nen des Gym­na­si­ums Bad Ischl nah­men am Bezirks­schul­ge­län­de­lauf in Gmun­den teil.

Mil­ler Simon und Micha­el Eigen­stuhler gewan­nen jeweils in der Ein­zel­wer­tung den ers­ten Platz in ihren Altersklassen.In der 9./10. Schul­stu­fe wur­de Mau­rer Han­nah Zwei­te und Nico­le Pom­ber­ger Drit­te in der Ein­zel­wer­tung. Mit ihren Team­kol­le­gin­nen gewan­nen sie den Team­be­werb in ihrer Alters­klas­se und qua­li­fi­zier­ten sich für die Lan­des­meis­ter­schaf­ten in Wels.Die Bur­schen in der 7./8. Schul­stu­fe qua­li­fi­zier­ten sich eben­falls mit einem 2. Platz in der Team­wer­tung für die Lan­des­meis­ter­schaf­ten. Die 11.–13. Schul­stu­fe gewann wie im Vor­jahr Pius Unterberger.

Wir gra­tu­lie­ren zu den star­ken Leistungen!