JW Gmunden erhielt spannende Einblicke in die Berau St. Wolfgang 

Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag, den 5. Okto­ber 2023, gab es exklu­si­ve Ein­bli­cke in die Berau St. Wolf­gang für die JW Gmun­den. Rund 20 Jung­un­ter­neh­me­rIn­nen aus der Regi­on nutz­ten die Chan­ce und beka­men span­nen­de Ein­bli­cke in die viel­fäl­ti­gen Betrie­be der Berau in St. Wolfgang.

Geschäfts­füh­rer Mat­thi­as Hin­ter­ber­ger gab Ein­bli­cke in die Ent­ste­hungs­ge­schich­te und sei­ne Erfolgs­ge­heim­nis­se: moti­vier­te, gut aus­ge­bil­de­te Mit­ar­bei­ter und wie man sie lang­fris­tig im Betrieb hal­ten kann. Als Tou­ris­mus­be­trieb dreht sich alles um die Tou­ris­ten. Jedoch sind ein­hei­mi­sche Gäs­te genau­so wich­tig und man legt auch ein Augen­merkt dar­auf, dass sie sich mit den Ange­bo­ten der Berau iden­ti­fi­zie­ren kön­nen. Wenn sich Ein­hei­mi­sche mit Tou­ris­ten in den Betrie­ben ver­mi­schen, ent­steht ein posi­ti­ves Mit­ein­an­der, von dem alle pro­fi­tie­ren, so das Cre­do von Geschäfts­füh­rer Mat­thi­as Hinterberger.

Bei der anschlie­ßen­den Betriebs­füh­rung wur­de die “Schman­kerl­stubn”, das “See-Cam­ping”, das “see­HO­TEL”, das neu­errich­te­te “BERAU-SPA“ sowie der Wein­kel­ler und die Piz­ze­ria „HIAS“ besichtigt.

Den Abschluss bil­de­te der monat­li­che Stamm­tisch die­ses Mal in der Piz­ze­ria „HIAS“. In gemüt­li­cher Atmo­sphä­re wur­de unter­ein­an­der aus­ge­tauscht und ver­netzt. So konn­te der Abend mit einer lecke­ren Piz­za abge­schlos­sen werden.

Die­se Ver­an­stal­tung bot den Jung­un­ter­neh­me­rIn­nen eine tol­le Mög­lich­keit, beein­dru­cken­de Ein­bli­cke in die viel­sei­ti­gen Betrie­be der Berau St. Wolf­gang zu bekom­men. Zusätz­lich gab es wert­vol­le Inspi­ra­tio­nen und Kon­tak­te für die eige­nen unter­neh­me­ri­schen Projekte.

Ein herz­li­cher Dank gilt dem Geschäfts­füh­rer Mat­thi­as Hin­ter­ber­ger und dem gesam­ten Team der Berau St. Wolf­gang für die Gast­freund­schaft und den gelun­ge­nen und span­nen­den Abend.

Fotos © WKO Gmunden