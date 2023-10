Kindergartenerweiterung und Vereinszentrum aus einem Guss

Ein 8‑Mio.-Euro-Projekt lässt an der Mari­en­brü­cke in Gmun­den ein moder­nes Are­al für Bil­dung, Kin­der­be­treu­ung und das Ver­eins­le­ben ent­ste­hen. Das Sie­ger­pro­jekt des dafür aus­ge­schrie­be­nen Archi­tek­ten­wett­be­wer­bes steht fest.

Bereits 2021 waren ers­te Plä­ne auf­ge­kom­men. Die Stadt Gmun­den muss­te den Kin­der­gar­ten Mari­en­brü­cke reno­vie­ren oder neu bau­en, weil er in die Jah­re gekom­men ist.

Zur Debat­te stan­den aber auch Ver­eins­quar­tie­re auf dem ehe­ma­li­gen Schlacht­hof­are­al, jenes der Gmund­ner Stadt­ka­pel­le, des Jugend­zen­trums „check­point.“, des Trach­ten­ver­ei­nes und des Dop­pel­quar­tetts Edel­weiß. Die Stadt­po­li­tik kam über­ein, Kin­der­gar­ten und Ver­eins­zen­trum nicht getrennt, son­dern in einem zu entwickeln.

Es gab einen Archi­tek­ten­wett­be­werb, der im Juni von der WSG, der Gemein­nüt­zi­gen Woh­nungs­ge­sell­schaft Linz, initi­iert wur­de. Davor fand ein Kol­lo­qui­um statt, bei dem Ver­ei­ne und Kin­der­gar­ten ihre Bedürf­nis­se ein­brin­gen konn­ten. Es gab auch eine Vor­prü­fung, zu der alle Gmund­ner Archi­tek­ten und pla­nen­den Bau­meis­ter und drei aus­wär­ti­ge Büros ein­ge­la­den wor­den waren. Schließ­lich wur­den neun Pro­jek­te ein­ge­reicht und von der WSG vorgeprüft.

Am 4. Okto­ber tag­te einen Tag lang das Preis­ge­richt, das aus vier Fach­ju­ro­ren und vier Sach­ju­ro­ren bestand. Auch jede im Gmund­ner Gemein­de­rat ver­tre­te­ne Frak­ti­on hat­te eine Stim­me. Die Ein­rei­chun­gen waren für die Bewer­tung anony­mi­siert wor­den. Die Jury­ent­schei­dung für das Sie­ger­pro­jekt fiel ein­stimmt – ein gutes Vorzeichen.

Sieg­reich war das Wie­ner Büro Karl und Brem­horst Archi­tek­ten. Es hat viel Erfah­rung im Kin­der­gar­ten­bau und konn­te alle Bedürf­nis­se gut abbil­den. Im nächs­ten Schritt wird sich der Bau­aus­schuss mit der wei­te­ren Vor­gangs­wei­se bei den Ver­ga­ben beschäf­ti­gen, um das Pro­jekt zeit­ge­recht zu rea­li­sie­ren. Die Inves­ti­ti­ons­sum­me beläuft sich auf rund € 8 Mio.

STATE­MENT von Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf

„Es ist für die Ent­wick­lung unse­rer Stadt äußerst erfreu­lich, dass der Archi­tek­tur­wett­be­werb für das Pro­jekt Marienbrücke/Schlachthofareal erfolg­reich abge­schlos­sen wer­den konn­te und ein renom­mier­tes Archi­tek­tur­bü­ro mit vor­züg­li­chen Refe­ren­zen als Gewin­ner her­vor­ge­hen konn­te. Durch die Sanie­rung und einen Aus­bau auf der Basis moderns­ter archi­tek­to­ni­scher Stan­dards wird hier eine hoch­ka­rä­ti­ge Bil­dungs- und Betreu­ungs­ein­rich­tung ent­ste­hen, wo die Kin­der eine Atmo­sphä­re des Wohl­füh­lens vor­fin­den wer­den. Zudem wird das neue Ver­eins­zen­trum tra­gen­den kul­tu­rel­len Ver­ei­nen und prä­gen­den Säu­len unse­rer Stadt her­vor­ra­gen­de Rah­men­be­din­gun­gen bie­ten. Das Ver­eins­le­ben genießt in unse­rer Stadt einen sehr hohen Stel­len­wert, dar­auf legt die Stadt­po­li­tik auch stets ein gro­ßes Augen­merk. Ich freue mich dar­über, dass auf die­sem Are­al wesent­li­che Impul­se für ein gedeih­li­ches gesell­schaft­li­ches Mit­ein­an­der gesetzt werden.“

STATE­MENT von Schul­stadt­rä­tin Mag.a Bir­git Zwachte

„Ich freue mich, dass mit der ein­stim­mi­gen Wahl des Sie­ger­pro­jek­tes ein wesent­li­cher Mei­len­stein auf dem Weg zu einem neu­en, zeit­ge­mä­ßen Kin­der­gar­ten Mari­en­brü­cke gesetzt wur­de. Es schafft Raum, um die

Kleins­ten unse­rer Gesell­schaft best­mög­lich zu betreu­en. Her­vor­zu­he­ben ist bei die­sem Pro­jekt, dass der Alt­baum­be­stand groß­teils erhal­ten wer­den kann. Mit Blick in die Zukunft wur­de die Pla­nung bereits so in Auf­trag gege­ben, dass der bestehen­de sechs­grup­pi­ge Kin­der­be­treu­ungs­standt­ort um bis zu drei Grup­pen erwei­tert wer­den kann.

STATE­MENT von Bau­stadt­rat Archi­tekt DI Rüdi­ger Fritz

„Die­ses Pro­jekt stell­te mit Sicher­heit alle Archi­tek­ten vor eine gro­ße Her­aus­for­de­rung, da auf einem ver­win­kel­ten Are­al ein Gebäu­de ent­ste­hen soll, das unter­schied­li­che Funk­tio­nen erfül­len muss und gleich­zei­tig allen Bedürf­nis­sen gerecht wer­den soll. Aus die­sem Grund war es so wich­tig, einen Archi­tek­tur­wett­be­werb abzu­hal­ten, um so das bes­te Ergeb­nis zu erzie­len. Alle ein­ge­reich­ten Pro­jek­te wie­sen in ihren unter­schied­li­chen Pla­nungs­va­ri­an­ten und Gebäu­de­si­tu­ie­run­gen ein sehr hohes archi­tek­to­ni­sches Niveau auf. Die Jury ging in ihrer Sit­zung aus­gie­big auf alle Pro­jek­te ein und wur­den in kon­struk­ti­ven Gesprä­chen die Schwä­chen und Stär­ken der ein­zel­nen Pla­nun­gen hin­ter­leuch­tet. So konn­te schluss­end­lich das bes­te Pro­jekt gekürt wer­den. Sehr erfreu­lich ist für mich, dass die­ses Ergeb­nis ein­stim­mig erfolgte.“

