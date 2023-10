Klimakleber: Verkehrschaos durch Protestaktion mit etwas zu viel Klebstoff in Attnang-Puchheim

Mit etwas zu viel Kleb­stoff haben am Mon­tag­früh Kli­mak­le­ber in Att­nang-Puch­heim zwei Stra­ßen blockiert.

Die Kli­mak­le­ber haben sich Mon­tag­vor­mit­tag in Att­nang-Puch­heim gleich an zwei Stel­len auf die Fahr­bahn geklebt. Die Kle­be­ak­ti­on hat bin­nen kur­zer Zeit ein gro­ßes Ver­kehrs­cha­os zur Fol­ge gehabt, dass auch die Feu­er­wehr zur Ver­kehrs­re­ge­lung ange­for­dert wur­de, eben­so wie ein Groß­auf­ge­bot an Polizeikräften.

Eine Kli­mak­le­be­rin fixier­te sich dabei mit soviel Kleb­stoff, dass das Los­lö­sen eine auf­wen­di­ge und kurz­zei­tig schmerz­haf­te Akti­on dar­stell­te. Gleich meh­re­re Dosen Spe­zi­al-Kleb­stoff­ent­fer­ner kamen zum Einsatz.

“Die loss i doch olle kle­ben, bis erna z’bled wird”, for­der­te eine Pas­san­tin und Anwoh­ne­rin, die Poli­zei konn­te die­ser For­de­rung auf­grund des im Früh­ver­kehr mitt­ler­wei­le herr­schen­den Cha­os mit kilo­me­ter­lan­gen Staus in allen Rich­tun­gen nicht nachkommen.

“An zwei Kreu­zun­gen in Att­nang-Puch­heim brach­ten Pro­tes­tie­ren­de den mor­gend­li­chen Ver­kehr eben­falls fried­lich zum Erlie­gen und rich­te­ten ihren Appell erneut an die Regie­rung”, begrün­det die Letz­te Genera­ti­on Öster­reich auf X (vor­mals Twit­ter) ihre Protestaktion.

“Kurz nach 08:00 Uhr ging am 30. Okto­ber 2023 bei der Lan­des­leit­zen­tra­le die Anzei­ge ein, dass sich im Gemein­de­ge­biet von Att­nang-Puch­heim an zwei ver­schie­de­nen Stand­or­ten, in der Gmund­ner und Salz­bur­ger Stra­ße, Kli­ma­ak­ti­vis­ten auf die Fahr­bahn geklebt hätten.

Beim Ein­tref­fen der Strei­fen in der Gmund­ner Stra­ße konn­ten am dor­ti­gen Schutz­weg drei Per­so­nen fest­ge­stellt wer­den, wel­che sich jeweils mit einer Hand fest­ge­klebt hat­ten. Dar­auf­hin wur­de die Fahr­bahn total­ge­sperrt. Wei­te­re Strei­fen konn­ten in der Salz­bur­ger Stra­ße eben­falls sie­ben Akti­vis­ten vor­fin­den, wobei sich drei davon eben­falls auf einem Schutz­weg fest­ge­klebt hatten.

Die wei­te­ren Akti­vis­ten stan­den mit Pla­ka­ten auf dem Schutz­weg. Auch hier muss­te eine ört­li­che Umlei­tung ein­ge­rich­tet wer­den. Auf­grund des Berufs­ver­kehrs kam es im Att­nan­ger Gemein­de­ge­biet zu mas­si­ven Staus.

Gegen 08:33 Uhr wur­de von der Bezirks­haupt­mann­schaft Vöck­la­bruck die Auf­lö­sung der Ver­samm­lung ange­ord­net. Kräf­te der Bereit­schafts­ein­heit lös­ten die Akti­vis­ten von den Schutz­we­gen und tru­gen sie anschlie­ßend wider­stands­los von der Fahrbahn.

Gegen 09:50 Uhr konn­ten die Stra­ßen für den Ver­kehr wie­der frei­ge­ge­ben wer­den”, berich­tet die Poli­zei in einer Presseaussendung.

Quel­le: laumat.at