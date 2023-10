Klimapsychologin Uhl-Hädicke in Gmunden: Warum machen wir es nicht einfach? | 25.10.

Die Rei­he „Kli­ma-Exper­tIn­nen tref­fen Schü­le­rIn­nen und Gmund­ne­rIn­nen“ geht am 25. Okto­ber in die nächs­te Run­de. Dr.in Isa­bel­la Uhl-Hädi­cke weiß genau, wie man es schafft, den inne­ren „Umwelt­schwei­ne­hund“ zu überlisten.

Die Gmund­ner Umwelt­psy­cho­lo­gin forscht an der Uni­ver­si­tät Salz­burg über Kli­ma­wan­del­kom­mu­ni­ka­ti­on. Sie geht der Fra­ge nach, wie erfolg­reich frei­wil­li­ge oder ver­pflich­ten­de Stra­te­gien sind, um Men­schen zu einem öko­lo­gisch nach­hal­ti­gen Lebens­stil zu bewegen.

Vor­weg eines ihrer bemer­kens­wer­tes­ten Ergeb­nis­se: Soge­nann­tes Wach­rüt­teln mit dem Aus­brei­ten von Welt­un­ter­gangs­sze­na­ri­en bewirkt nach­weis­lich das Gegen­teil: Untä­tig­keit und ein sich Abschotten.

War­um ist es so ver­dammt schwer?

Fast 50 Grad Hit­ze im Mit­tel­meer­raum, Wald­brän­de, Hagel, Stür­me, Hoch­was­ser, Muren und Hang­rut­schun­gen sind vor unse­rer Haus­tür ange­kom­men, aber offen­bar nicht in uns. Wir wis­sen, dass wir mit unse­rer Art zu leben, zu wirt­schaf­ten und Poli­tik zu machen, die Ursa­che dafür sind. Wir haben Angst vor dem, was noch kommt. Wir wis­sen genau, was zu tun wäre – und blei­ben untä­tig. Also war­um machen wir es nicht einfach?

Isa­bel­la Uhl-Hädi­cke wird ihre Ant­wor­ten auf die­se bri­san­te Fra­ge am Vor­mit­tag mehr als 500 Gmund­ner Schü­le­rIn­nen vor­tra­gen. Am Abend sind alle Inter­es­sier­ten zu ihrem öffent­li­chen Vor­trag herz­lich ein­ge­la­den. Titel: „War­um machen wir es nicht ein­fach? Die Psy­cho­lo­gie der Klimakrise“.

Im Febru­ar 2022 ist Uhl-Hädi­ckes gleich­na­mi­ges Buch „War­um machen wir es nicht ein­fach? Die Psy­cho­lo­gie der Kli­ma­kri­se“ im Mol­den Ver­lag erschienen.

Isa­bel­la Uhl-Hädi­cke refe­rier­te schon ein­mal in ihrer Hei­mat­stadt: bei einem Kli­ma­st­reik der Fri­days for Future-Bewe­gung sprach sie vor dem Rat­haus vor knapp 200 ZuhörerInnen.

Mitt­woch, 25. Okto­ber, 18:30 Uhr

Stadt­thea­ter Gmunden

frei­er Eintritt