Konzert für die Seele Haiden-Trio zu Gast in der evangelischen Kirche

Die Kon­zert-Besu­cher erleb­ten am 28. Sep­tem­ber in der evan­ge­li­schen Kir­che in Bad Ischl ein wun­der­ba­res Konzert.Das Hai­den-Trio (benannt nach dem Isch­ler Orts­teil Hai­den, einem der Pro­be­or­te), bestehend aus Rein­hard Hals­mayr, Hen­dri­ke Sora, und Dr. Her­bert Plass kon­zer­tier­ten dies­mal als Quar­tett gemein­sam mit der Cel­lis­tin Mar­git Jablonski.

Das Pro­gramm an die­sem Abend reich­te von Wer­ken von Moritz Käss­may­er über Joseph Haydns Streich­quar­tett aus der Serie der „Son­nen­quar­tet­te“ und Otto­ri­ni Res­pighis „Anti­che dan­ze ed Arie Per Liu­to“, Tran­skrip­tio­nen baro­cker Lau­ten­mu­sik. Schu­manns wun­der­ba­re „Träu­me­rei“ run­de­te das Pro­gramm ab und blieb den Besu­chern gewiss über das Kon­zert hin­aus in den Ohren.

In den ver­bin­den­den Wor­ten von Hen­dri­ke Sora erfuh­ren die Teil­neh­mer viel Wis­sens­wer­tes über die Komponisten.

Nächs­tes Kon­zert des Hai­den-Tri­os: 13. Dezem­ber 2023, 19 Uhr, Alte Kur­di­rek­ti­on. Frei­wil­li­ge Spenden.