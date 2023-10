Kulturelle Vielfalt: HAK Lambach ist Teil der Kulturhauptstadt 2024

Der Kul­tur­er­be­ver­ein Traun­fall ruft das EU-Pro­jekt „Are­na der Men­schen­rech­te“ im Rah­men der Akti­vi­tä­ten der Kul­tur­haupt­stadt 2024 ins Leben. Es wird ein The­men­weg am Traun­fall errich­tet, der das The­ma Men­schen­rech­te repräsentiert.

Dafür wer­den mit viel Lei­den­schaft und Krea­ti­vi­tät 10 Sta­tio­nen zum The­ma Men­schen­rech­te ange­fer­tigt. Der Grund­ge­dan­ke des Pro­jek­tes ist, die Bevöl­ke­rung, Ver­ei­ne und Schu­len mit dem The­ma „Demo­kra­tie und Men­schen­rech­te” zu kon­fron­tie­ren, auf­zu­klä­ren und zum Nach­den­ken anzu­re­gen. Jede teil­neh­men­de Orga­ni­sa­ti­on gestal­tet eine Sta­ti­on die­ses Weges und ist somit Teil die­ses gro­ßen Projektes.

Vier Schü­le­rin­nen aus der Matu­ra­klas­se der HAK enga­gie­ren sich mit ihrer Diplom­ar­beit genau für die­ses Anlie­gen und gestal­ten den Start­punkt und die Beschil­de­rung des Weges. Als wei­te­ren Teil ihres sozia­len Enga­ge­ments orga­ni­sie­ren die Schü­le­rin­nen eine Spen­den­ak­ti­on für das Dia­ko­nie­werk Bad Wims­bach, damit ein Aus­flug zu die­sem bar­rie­re­frei­en The­men­weg finan­ziert wer­den kann. Jeder Bei­trag zählt, um das Spen­den­ziel von 500 Euro zu erreichen.

Unter die­sem Link kann das Pro­jekt unter­stützt wer­den: https://gofund.me/3ba017cd

Die Eröff­nungs­fei­er des Start­punk­tes inklu­si­ve einer Skulp­tur, die als „Eye-Cat­cher“ dient, ist für den 24. Okto­ber 2023 um 14:00 Uhr geplant. Das Diplom­ar­beits­team lädt alle Inter­es­sier­ten recht herz­lich dazu ein. Statt­fin­den wird die­se Fei­er in Roit­ham am Traun­fall, direkt an der Bun­des­stra­ße, gleich neben der Tauch­ba­sis am Traun­fall. Für das leib­li­che Wohl ist bes­tens gesorgt.

Auf der Insta­gram-Sei­te „Are­na der Men­schen­rech­te“ (@arena_der_menschenrechte) fin­den Sie wei­te­re Ein­bli­cke und Infor­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tung. Neh­men Sie sich die Zeit, den Weg der Kul­tu­ren zu erkun­den und gemein­sam die Viel­falt der Men­schen­rech­te zu feiern.